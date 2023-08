Mirtha Legrand sufrió un accidente doméstico por culpa de un vestido: qué pasó y cómo está de salud

Mirtha Legrand sufrió un accidente doméstico y preocupó a su entorno. Según la información que brindó el conductor Lucas Bertero en Entrometidos (NetTV), la conductora de televisión sufrió un incidente mientras se probaba un vestido y estaría en plena recuperación.

La diva fue a votar el pasado domingo y, como cada elección de la que participa, fue noticia. Sin embargo, nadie sabía que había sufrido un accidente doméstico, ya que ni ella ni su entorno hablaron al respecto.

“Martes de la semana pasada, realizando una prueba de vestuario, de algún evento que quizás viene próximamente, se fisuró una costilla”, informó el periodista en su programa.

“Fue por culpa de un vestido. La información es la siguiente, resulta que ajustándole la parte interior de un vestido a la medida de la silueta de Mirtha, al sentarse y hacer un mal movimiento, sintió un dolor muy fuerte”, agregó Bertero.

Según aseguró Bertero, en el momento Mirtha vio a un médico y le dieron analgésicos. “No contó nada, se la vio espléndida. Creo que está usando una faja para recuperarse bien pero no llegó a ser fractura, si una fisura”, agregó.

Mirtha Legrand le entregó el Martín Fierro a la trayectoria a Susana Giménez

En los Premios Martín Fierro de este año, uno de los momentos más destacados fue la entrega del galardón a la trayectoria. Pasada la medianoche, Mirtha Legrand subió al escenario para entregar este reconocimiento tan especial, uno que ella misma había recibido en años anteriores.

“Hablar del éxito y de la categoría que tiene esta persona a la que vamos a premiar ahora es todo un honor para mí. ¡Qué hermosa! Es muy difícil, ser una diva, ser una estrella. Y ella lo es. Una diva a la que premio con todo mi cariño y amor, es la señora Susana Giménez”, afirmó Mirtha en el escenario mientras las cámaras mostraban a la otra diva.

En ese momento, se proyectó un video en honor a la conductora de Telefe, que destacaba su recorrido y su trayectoria artística con los clásicos “Hola Susana”, sus divertidos sketches y las increíbles entrevistas que realizó a figuras nacionales e internacionales como Maluma, Sebastián Yatra, Ricky Martin y Raffaella Carrá, entre muchos otros.

Mirtha Legrand homenajeó a la diva.

“Susana me entregó este premio a mí hace unos años. Me pusieron un marcapasos hace unos meses y aquí estoy, fantástica, con mucha vida por delante. Comencé a los 16 años y ahora tengo 96″, expresó la “Chiqui”, generando una ovación en el salón. En ese momento, Giménez tomó el micrófono y agradeció el reconocimiento.

Las palabras de Susana Giménez arriba del escenario

“El premio para mí es que hoy hayas subido al escenario, que me hayas dicho cosas tan bonitas, tan cariñosas. Recuerdo que ella me prestaba atención a mí, que recién empezaba. Iba a su casa a jugar al burako. Y no podía creer que Mirtha, literalmente, me invitara a su casa” empezó el discurso Susana.

“Y luego, en verano, íbamos a la playa con la ‘Chiqui’. Increíble. Somos parte de la historia de la televisión. Somos familia. Siempre digo que somos familia porque nos queremos, nos respetamos. Jamás hemos competido en nada porque no se puede competir con esta mujer, la reina, la leyenda, como ella misma dice y que me encanta”, agradecía Giménez.

“Es verdad, porque la gente te ama, te respeta”, cerró Susana agradecida por los años compartidos en la industria del espectáculo y de la televisión.

“La gente te ama, te respeta y seguirá viéndote hasta que decidas dejar de trabajar. Ni las grandes estrellas de Estados Unidos duraron tanto”, aseguró Susana, para luego cerrar diciendo: “Te amo, Chiqui. Gracias, Telefe, por aguantarme tantos años, por ser tan cariñosos y geniales conmigo”.

