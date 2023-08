“Mirá que no soy”: Christian Sancho se cansó de que lo confundan con un futbolista

La llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors revolucionó y alegró a la mitad más uno del país, menos a Christian Sancho que, desde que el uruguayo se instaló en el país y su imagen copó todas las noticias y portales, no para de ser confundido con la estrella del Xeneixe.

Invitado al programa “Pachu Stream Master”, conducido por Pachu Peña en Luzu Tv, Sancho contó que le pasó un rato antes de salir al aire. Según el modelo y actor, un hombre no dejaba de mirarlo y él le dijo “mirá que no soy”, aclarando que no es el jugador de Boca.

Sancho, que es hincha de Newell’s de Rosario, celebró el presente de Edinson Cavani en nuestro país porque al menos la está rompiendo y los hinchas bosteros están contentos. El actor hipotetizó con lo que podría pasar si encima le fuera mal al jugador.

Christian Sancho participó del partido despedida de Maxi Rodríguez. Vestido con la camiseta de Newell’s, el actor se convirtió en meme, y él mismo se mofó de la situación.

El actor y modelo se ríe de los memes por su parecido con Edinson Cavani

El actor y modelo se toma en gracia los memes por su parecido con Edinson Cavani

El actor y modelo se toma en gracia los memes por su parecido con Edinson Cavani

En la misma charla, el actor recordó una graciosa anécdota que vivió en el programa de Mirtha Legrand, y que involucraba al club de sus amores. Resulta que antes de ir a almorzar con Mirtha, Pachu le aconsejó que no hablara de fútbol y menos que se pronunciara como hincha de tal o cual club.

En el corte, la diva de los almuerzos le preguntó si era de Newell’s y él le dijo que sí, pero que prefería no hablar del tema. Al aire, segundos después de haber aclarado su postura, Mirtha no hizo otra cosa que mandarlo al frente y le preguntó exclusivamente por Newell’s.

Edinson Cavani, el uruguayo que se peleó con Messi

Hoy, el presente de Cavani en Argentina es amor y paz, pero hace algunos años, el jugador uruguayo tuvo un encontronazo con Lionel Messi.

El cruce fue en el 2019, cuando la selección nacional disputó el clásico contra Uruguay en Tel Aviv. Messi y el uruguayo se venían “picudeando”, como se dice en el barrio, hasta que le hicieron una falta al 10 argentino y la charla fue subiendo de tono.

“Vamos a pelear”, le dijo Cavani a Messi en medio del tiro libre que iba a ejecutar el astro que ahora brilla en Miami. Messi no se quedó callado y la cámara de la cancha captó justo cuando el argentino respondío: “cuando quieras”.

Seguí Leyendo