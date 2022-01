Christian Sancho se sincera sobre el momento en que conoció a su padre biológico: “No sentí el abrazo de un padre”

Íntimo en Moria es Moria, Christian Sancho se sinceró sobre el encuentro con su padre biológico en Miami, después de tantos años. En 2019 el actor ya había hablado de dicho tema con la conductora cuando visitó el programa Incorrectas (Canal 9), además de mencionarlo en Hay que ver, con Denise Dumas.

Sancho fue respondiendo a las dudas de la conductora, hasta que llegó el momento en que Moria Casán le consultó si fue un momento bisagra en su vida el haberse reencontrado con su padre biológico.

“¿Es algo que anhelabas?”, ahondó la conductora. A lo cual este respondió con honestidad: “Si, se dio. Casualmente, yo iba a Miami; él vive allá. El encuentro se dio a través de gente conocida; hoy por hoy, con las redes sociales todo es más fácil...”.

La historia data de muchos años cuando él apenas era un bebé cuando su padre los abandonó. El actor admite que en gran parte le agradece por haberle dado la posibilidad de ser criado por un padre ejemplar como Juan Sancho.

Luego contó lo complicado que fue para él prepararse para conocer a su progenitor. “En el avión, yo pensaba cómo iba a ser ese encuentro, porque emocionalmente es parecido a volver a nacer”, declaró.

Y agregó en relación al parecido que encontró: “Es enfrentarte a una foto o una radiografía de lo que puede ser tu vida más adelante... Y tenés que pensar qué querés corregir y qué querés ser. El ADN está. Y cuando lo vi, había muchas similitudes, más allá del parecido físico. Fue como enfrentarme a un espejo, pero también entendí que somos muy distintos en lo emocional”.

“La terapia que tuve de chico me ayudó a ser muy evolucionado a nivel emocional. Porque entendí que es lo que quiero y necesito”, remarcó.

El reencuentro

Christian no dejó de reconocer que encontrarse con su padre fue una experiencia que jamás olvidará. Además de concretar algo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo en su vida, el actor admite que, a nivel emocional, no fue para nada lo que él esperaba.

“Yo le tengo mucho respeto y le agradezco que me haya dado la vida. Si tengo que ser honesto, fue un abrazo con una persona que no conozco... No sentí el abrazo de un padre, no sentí el abrazo de alguien entrañable en mi vida. Porque todo eso es mi papá Juan...”.

"Por ahí fue muy doloroso para él, pero yo le agradecí que me haya dejado en las manos en las que me dejó", dijo sobre su padre biológico.

También relató que a los siete años fue que él supo que Juan no era su papá, aunque siempre lo crio como a uno, a pesar de ser juzgado por su entorno y la sociedad.

La historia de Chistian Sancho y su padre biológico

Sancho reveló cómo fue que supo que Juan Sancho no era su progenitor: “Me enteré a los 7 años que Juan no era mi viejo. Y para mí fue otro cimbronazo a nivel madurez, enorme. Me lo contó mi mamá, porque en aquel momento había una ley que decía que a los 7 años él podía venir a buscarme y me podía llevar...”.

Sobre su padre biológico y la decisión de dejarlos, Chistian admite que debe haber tenido sus motivos y que admira a su madre por seguir adelante. “Cometió la torpeza de abandonarme de muy chico. Está bien... Habrá tenido sus motivos, sus miedos y sus cuestiones.”

Por otra parte, resalta el rol de su madre en su vida y admite que fue muy valiente por enfrentar una situación de esta magnitud sola. “Mi madre fue una mujer muy valiente, y a los 17 años tomó la decisión de tenerme. Y cuando yo tenía 2 años, Juan me adoptó; un acto de valentía muy grande, porque fue juzgado por su familia, por sus amigos, por su entorno. Le agradezco que me haya enseñado lo que es ser un hombre con todas las letras... Por eso tuve la valentía de enfrentar a mi padre biológico y de poder decirle la verdad. Por ahí fue muy doloroso para él, pero yo le agradecí que me haya dejado en las manos en las que me dejó”.