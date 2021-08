Christian Sancho reveló que sufrir homofobia sin ser gay lo hizo un defensor de la diversidad sexual

Muy convencido sobre ciertos temas públicos, Christian Sancho visitó América en una entrevista a fondo en el programa “A la tarde” con la conducción de Karina Mazzocco.

Distendido y relajado, Sancho reafirmó su compromiso y apoyo a la diversidad sexual y relató algunas anécdotas que vivió relacionadas a prejuicios que aun padece la sociedad.

“En la época en la que hacía Botineras, yo grababa en un lugar de Martínez y vivía muy cerquita. En los baches, como había nacido mi segundo hijo, yo pasaba a comprar alguna facturita, hablaba con la mamá de mi hijo y nos quedábamos comiendo”, comenzó relatando el invitado.

Luego agregó: “Un día paso por la panadería y voy como el personaje. No iba como Christian Sancho, me quedaba como ‘El Flaco’ Riveiro, un futbolista gay. Cuando voy a pedirle las facturas, sale la dueña y dice ‘a este pu... de mier... atendelo vos’. Yo medio que me quedo y pienso ‘¿yo le tengo que explicar a esta señora que tengo un hijo, que soy heterosexual, y blablablá...?’. Me dije ‘no, no, no’”, comentó.

“Por un lado, dije ‘qué bueno, esta mujer se está creyendo mi personaje’. Pero por otro lado, me dije ‘qué triste que una persona discrimine a una persona que ama a alguien del mismo sexo’”, reflexionó.

Luego de escucharlo atentamente, Flor de la V dijo: “Fue en 2010, cuando se estaba debatiendo sobre el matrimonio igualitario. En la opinión pública se dijeron cosas espantosas. Fue un antes y un después, se planteó un debate que no se había hecho antes en nuestra sociedad”, recordó.

Al escucharla Sancho sumó: “El 15 de julio, que fue cuando se aprobó la ley, muchísima gente me agradeció ese personaje. A diferencia de lo que pasa siempre, fue el primer personaje que saltó de la ficción a la realidad. A partir de abril de ese año, arrancamos una campaña para promover el matrimonio igualitario”, recordó.

Por algunas de sus declaraciones en apoyo al matrimonio igualitario y la diversidad fue desvinculado de una marca de ropa, aún con eso, Christian dijo: “Honestamente, si tuviese que ponerme banderas, usaría la de la diversidad sexual y la del matrimonio igualitario. El mejor mensaje que me mandaron por lo que pasó con esa campaña fue el de mi hija. Ella tiene 20 años y vive en España, y me dijo ‘que bueno papá que dijiste eso’”, concluyó.