Copa Libertadores: Edinson Cavani se entrenó diferenciado en Boca, pero jugará contra Racing

Atan solo un puñado de horas de que se abra la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Racing, se encendieron las alarmas en el predio de Boca: Edinson Cavani se entrenó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular. Si bien en el club creen que podrá jugar mañana, esperarán para ver cómo evoluciona en las próximas horas.

⚠️ATENCIÓN | #Cavani NO se entrenó con el grupo para PRESERVARLO, luego de haber jugado 76 minutos vs Platense, más de lo que se preveía. Se bajó las cargas para que mañana sea TITULAR.



🎙️@EmilianoRaddi

El goleador uruguayo viene arrastrando esta molestia desde el partido del último viernes contra Platense, en el que justamente tuvo una gran actuación y marcó su primer gol con la camiseta azul y oro, y por precaución el cuerpo técnico decidió que no trabaje a la par del grupo.

¿Corre riesgo su presencia de este miércoles ante la Academia? En principio, no. Según cuentan en Boca simplemente no se movió junto al resto de sus compañeros ni realizó tareas exigentes para prevenir que esa molestia se agrave. De esta manera, no habría inconvenientes para que el Matador llegue en óptimas condiciones y sea titular para el duelo copero de mañana en La Bombonera.

Edinson Cavani no se entrenó con el grupo por una sobrecarga muscular. El 10 de Boca será citado y Jorge Almirón lo espera para confirmar el equipo.

Las dudas de Almirón en el once de Boca,

¿Quiénes tiene su lugar prácticamente asegurado en el equipo? Sergio Romero, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra, Valentín Barco, Pol Fernández, Cristian Medina y el propio Cavani siempre y cuando esté en óptimas condiciones. Con este panorama, las tres dudas pasan por toda la franja derecha del once de Boca.

Almirón deberá decidir si se inclina por Marcelo Weigandt como el cuatro del equipo y Luis Advíncula lo hace unos metros más adelante, plantando un 4-4-2 con Miguel Merentiel junto a Edinson Cavani o si el peruano se desempeña como lateral y dispone de un 4-3-3 con Exequiel Zeballos como 7. El sistema será clave para determinar los nombres, y seguramente en el transcurso de día hay novedades en el Mundo Boca.

