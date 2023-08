Liam Payne, ex One Direction, canceló su gira en Sudamérica por graves problemas de salud

El próximo 9 de septiembre de este año, llegaría uno de los shows más esperados del año para las fanáticas de One Direction que siguieron al grupo hasta que se dividió. Se trata del esperado recital de Liam Payne, uno de los integrantes de dicha banda.

Liam Payne canceló su gira por Sudamérica.

Más allá de las grandes ilusiones que nacieron en las seguidoras del cantante, el día de hoy llegó una mala noticia. El joven está transitando una dura enfermedad que no lo dejará continuar con la gira como tenía planificado.

Desde su cuenta de Instagram como también desde la cuenta de la ticketera que vendió sus entradas, comunicaron los detalles con un largo anuncio. “Lamentamos comunicar que Liam Payne ha cancelado las fechas de los shows de su gira por Sudamerica”, comienza el texto.

Más abajo, su equipo de prensa indica: “Liam ha estado en el hospital con una infección renal grave y los médicos le han ordenado estrictamente que descanse”. Por otro lado, desde All Access dejaron en claro que se realizará el reembolso de todas aquellas entradas que ya fueron adquiridas por la ticketera.

El comunicado concluye diciendo: “Estamos trabajando con Liam y su equipo para reprograma las fechas tan pronto como podamos”. Por su lado, el cantante compartió un video explicando lo sucedido y pidiendo perdón a todos sus fans: “Thanks as always for the love and support, and look forward to seeing you soon”.

Una furiosa Cardi B le lanzó su micrófono a una fan que le arrojó su trago a la cara en pleno show

La cantante Cardi B se presentó en el Drai’s Beachclub & Nightclub de Las Vegas el sábado. En un momento del show, la joven de 30 años comenzó a cantar Bodak Yellow y en ese instante, una mujer que pertenecía al público, le lanzó un líquido que se supone que es alcohol.

La cantante oriunda de Nueva York no se quedó de brazos cruzados y con todas sus fuerzas le lanzó su micrófono a la joven que la agredió. Gentileza: Pantallazo.

Inmediatamente, la cantante oriunda de Nueva York no se quedó de brazos cruzados y con todas sus fuerzas le lanzó su micrófono a la joven que la agredió. De esta forma, Cardi B se unió a varios artistas que han sido hostigados en pleno concierto.

