Qué es de la vida de Daniela Herrero: regresó al plano mediático siendo parte de “Sex, viví tu experiencia”

Daniela Herrero se hizo famosa de muy chica. Después de abandonar la actuación, siguió cantando, fue madre y el año pasado volvió a los escenarios en la obra Sex, viví tu experiencia, dirigida por José María Muscari.

Nacida el 19 de agosto de 1985 en Buenos Aires, Daniela llegó a la fama con solo 14 años gracias a su tema “Solo tus canciones”. El disco que llevaba su nombre, que también tenía los éxitos “Demasiado” y “Él cree que soy tonta” y se dio a conocer en 2001.

La cantante regresó con Sex, Viví tu experiencia.

Después de dos años recorriendo escenarios con su guitarra, lanzó su nuevo disco, No voy a mentirte, con los hits “Cada vez”, “Fuera de mi tiempo” y “Noche de verano”. En simultaneo recibió el Premio Gardel al mejor álbum de artista femenina, copó el Gran Rex y el Luna Park, y fue la telonera de Avril Lavigne.

Años después, abandonó la televisión y la vida mediática. También dejó la escuela secundaria en cuarto año, porque sus compañeras no podían aceptar su fama y la hostigaban de la manera más cruel.

La cantante regresó con Sex, Viví tu experiencia.

La cantante regresó con Sex, Viví tu experiencia.

“No me gusta la exposición, que en una época fue demasiada y la padecí. Era muy chica, tenía 14 años y aunque en ese momento me costó mucho, con el tiempo vi todo de manera positiva, porque me ayudó a crecer un montón”, explicó Daniela Herrero a Intrusos.

“Siempre me gustó pasar desapercibida. Disfrutaba hacer mi trabajo de otro modo, pero en ese momento estaba muy expuesta. Es abrumador estar en el ojo de los medios todo el tiempo”, aseguró tras su primer ensayo de Sex en el Gorriti Center.

La cantante regresó con Sex, Viví tu experiencia.

Daniela Herrero y su faceta de madre de Alondra

Aunque sus propias redes sociales están apuntadas básicamente a contar a sus más de 82 mil seguidores sobre su vida profesional, Herrero venció la timidez y su bajo perfil para anunciar su embarazo y el nacimiento de su hija Alondra, el 28 de marzo de 2011.

La cantante regresó con Sex, Viví tu experiencia.

La cantante regresó con Sex, Viví tu experiencia.

Después de dos años de relación con el músico y técnico de sonido y grabación Nicolás Ortega, compartió con mucha felicidad su nueva etapa.

SEGUÍ LEYENDO: