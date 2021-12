Daniela Herrero sorprendió a todos al contar que tuvo un romance secreto con un cantante super famoso

Cada noche, Jey Mammón presenta a los invitados más queridos por los televidentes y a aquellos que hace mucho no vemos en los medios. Como este miércoles, que recibió a la cantante y actriz Daniela Herrero. Relajada y abierta a responder todo lo que le consultaba el conductor, ella reveló un romance secreto que nadie nunca se enteró. Hasta ahora.

Si bien la artista se negó en primera instancia a dar el nombre del músico argentino híper reconocido con el cual estuvo en pareja durante varios años, la insistencia de Jey ganó y lo terminó diciendo frente a cámaras.

Primero se dispuso a ver el video preparado por la producción y después se animó al segmento “Las 21 de las 21″, en el que Mammón hace las preguntas más divertidas como comprometedoras como la que destapó el gran secreto: “¿Estuviste con algún famoso o famosa que no sepamos?”.

Daniela levantó la paleta que lleva un “si” escrito y lanzó un respiro que despertó curiosidad en Jey. “Quiero detenerme en el ‘ufff’ que hiciste. Como que supera las dos manos la cantidad, ¿no?”.

Daniela Herrero visitó a Jey Mamón y sorprendió al revelar el nombre del músico con el que estuvo de novia en secreto

“No, lo hice porque es una figura... Ah, se hacía la misteriosa”, lanzó ella y él replicó: “Está bien, acá nos gusta respetar mucho la privacidad” aunque siguió: “Si querés decime quién fue”. Y con seguridad, la invitada al programa expresó: “No, no lo voy a contar, no lo voy a contar ni en pedo”.

“¿Es una celebridad?”, quiso saber Mammón y después del “si” de ella, lanzó: “Ay, esta cosa policial no me gusta... ¿Empieza con una vocal?”. “No, no, ya está... Igual nada, ya pasó hace mil”, dijo la cantante aunque un segundo después se arrepintió.

Como ya habían pasado muchísimos años, Daniela reveló el nombre de su ex: “Bueno, lo voy a decir, por qué no. ¡Ya está, lo voy a decir!. Con Abel... con Abel Pintos” (desde el minuto 24.35 del video).

Todos los presentes en el estudio de “Los Mammones” quedaron en shock y se mantuvieron varios segundos en silencio. Hasta que Jey expresó: “La verdad es que cuando yo digo que no digan el nombre, lo digo en serio, pero bueno, se la jugó”.

Abel Pintos está de gira por el país y extraña a su familia

Abel Pintos está presentando en toda la Argentina su disco “El amor en mi vida” y en Mendoza estuvo el pasado lunes y martes, con localidades agotadas. Y claro, el tiempo lejos de su mujer e hijos lo hace poner triste y lo demostró en su cuenta de Instagram.

En una publicación romántica, el músico que estuvo de novio en secreto con Daniela Herrero confesó que extraña a su esposa Mora Calabrese.

Abel Pintos está de gira y no ve la hora de reencontrarse con su esposa.

“Me hacés falta en cada situación, todo lo de uno es de los dos. Te extraño mucho @moracalabrese”, escribió en las redes junto a dos fotos de la pareja, una usando la misma campera de jean que dice “true love” y la otra, en blanco y negro donde se los ve muy felices en la playa.