Apareció un mensaje que la China Suárez le habría enviado a Mauro Icardi en estos días

Desde hace más de un mes, no se habla de otra cosa que la infidelidad de Mauro a Icardi a Wanda Nara con la China Suárez. Tanto se dijo que fueron las mujeres de la historia las que dieron entrevistas exclusivas para contar qué sucedió y aclarar varios términos.

La modelo y actriz habló con Alejandro Fantino y todos creíamos que todo terminaba ahí, con las declaraciones de todos los involucrados en el escándalo mediático. Pero no, ya que ahora se filtró que el futbolista del PSG y la ex de Benjamín Vicuña se habrían mandado tras las entrevistas.

Mauro Icardi rompió el silencio tras la infidelidad a Wanda Nara con la China Suárez

La China no se refirió a cómo quedó el vínculo con Mauro ni precisó tampoco si habían vuelto a hablar después de que se hiciera público su affaire. Pero ahora se sabe que sí gracias a la información que compartió Juan Etchegoyen.

“Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia”, dice el conductor de “Mitre Live” y suma: “Esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. Todo esto se fue de las manos le habría dicho. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa”.

Con eso se entendería que Suárez no guarda rencor hacia Icardi y que ya no le interesa el vínculo. Mientras que él no se disculpó sino que dejó una puerta medio abierta a que suceda lo que tenga que suceder.

Entrevista China Suarez Star+

¿Qué decía el supuesto mensaje que le mandó la China Suárez a Mauro Icardi?

En su ciclo de Instagram, el periodista Etchegoyen contó algunos detalles de la conversación post entrevistas en televisión que tuvo la China Suárez y Mauro Icardi.

“Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, le habría mandado la madre de Rufina Cabré y los pequeños Magnolia y Amancio Vicuña.

Y la respuesta del esposo de Wanda Nara fue: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Recordemos que en la entrevista con Fantino, la también empresaria confió: “Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde”. “El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos”, sumó.

Alejandro Fantino y la China Suárez (IG Alejandro Fantino).

“Ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. ¿Y dónde saliste?, ¿Con quién estuviste?,¿Y quiénes estaban? No tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada… No tengo ganas”, reveló la ex mujer de Benjamín Vicuña.

“Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones que es por mi personalidad”, comentó en un momento de la nota exclusiva en el ciclo de Star+.