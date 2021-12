Alec Baldwin rompió en llanto al brindar su primera entrevista televisiva tras la tragedia de Rust: “Yo no apreté el gatillo”

En un formato íntimo, Alec Baldwin dio su primera entrevista luego del incidente en el que mató accidentalmente con un arma de fuego a su compañera de la película producida por Netflix, “Rust”, la directora de fotografía Halyna Hutchins.

“Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca”, dijo el reconocido actor en dialogo con la cadena ABC, quien brindó un adelanto de la entrevista de una hora de duración que Baldwin mantuvo con el experimentado conductor George Stephanopoulos, y que se emitirá completa en la noche del jueves 2 de diciembre.

“¿No estaba en el guion que se apretara el gatillo?”, le consulta el periodista, a lo que el artista responde: “El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, dijo Baldwin tajante. En este avance, Alec no aporta más detalles sobre si la pistola se disparó sola ni tampoco hace una descripción del accidente, aunque sí asegura que no podía imaginar que hubiera munición real en el estudio: “Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar allí porque formaba parte del material de utilería“.

Haylana Hutchins murió por el disparo de un arma presuntamente de utilería que accionó Alec Baldwin.

Luego llegó el momento de hablar de la fallecida directora de fotografía, en una secuencia en la que Baldwin no pudo contener las lágrimas y se quiebra frente al entrevistador: “No me parece real, ella era una persona amada por todos los que trabajaron con ella, querida y admirada”, expresó el actor antes de ponerse a llorar y taparse la cara con una mano.

Por su parte, Stephanopoulos comentó al programa Good Morning America, que esta nota fue “la más intensa” que hizo en su extensa carrera televisiva: “Como pueden imaginarse, Baldwin está devastado. Pero también fue muy sincero, muy comunicativo, respondió todas las preguntas. Habló sobre Halyna Hutchins, repasó en detalle todo lo que sucedió en el set ese día. Me sorprendió en muchos aspectos a lo largo de la hora y 20 minutos que compartimos el día anterior“.

Esta entrevista del afamado actor llega un día después de que los investigadores del estado de Nuevo México (EE.UU.) ordenaran el registro de la empresa que suministró la munición y las armas para el rodaje del filme.

Una foto aérea del Rancho Bonanza Creek en Santa Fe, Nuevo México donde el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería en el set de un western que se filmaba en el rancho matando a la directora de fotografía e hiriendo al director.

También cabe resaltar que varios miembros del equipo que trabajaban en el rodaje de “Rust” describieron un ambiente de trabajo precario en el que las protestas se amontonaban y por el que dimitieron media docena de empleados el mismo día del accidente.

Por su parte, el alguacil de la localidad Santa Fe, Adan Mendoza, dijo el mes pasado que había encontrado unos 500 cartuchos de munición en el estudio, entre los que había una mezcla de “cartuchos de fogueo, balas falsas y balas verdaderas”.