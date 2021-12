Pampita reveló cómo está su relación con la China Suárez, tras el escándalo

Esta semana María Eugenia “La China” Suárez sorprendió con la entrevista que le realizó Alejandro Fantino para la plataforma Star+. Entre tantos temas que tocó, uno de los que llamó la atención fue el relacionado a su relación con Carolina Ardohain: “Me llevo muy bien con Laurita Fernández y con Pampita. Tengo la mejor”.

Tras estos dichos, la modelo oriunda de La Pampa rompió el silencio y contó cómo está su relación actual con Suárez: “Ya saben que yo no hablo de nada de estas cosas. No hablo de entrevistas de otras personas, no hablo de la vida de los demás, no me meto, no tiene que ver conmigo”, expresó Ardohain a la salida de los estudio en donde realiza su programa Pampita Online.

Ante la insistencia de los noteros, Pampita sorprendió al dar un dato más: “No voy a opinar, no voy a decir nada, voy a seguir cuidando el vínculo familiar que es lo que nos importa a todos y vamos a priorizar eso”.

“¿Está bien el vínculo familiar con Eugenia?”, le preguntó el cronista de “Los ángeles de la mañana”, a lo que la modelo respondió: “Está muy bien, sí”, contestó de manera firme y tajante.

Recordemos que Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron casados hasta mediados del 2015, cuando la modelo lo descubrió a él y a Suárez teniendo relaciones sexuales en un motorhome que compartían cuando filmaban El hilo rojo. Al poco tiempo la actriz y el chileno comenzaron una relación, tuvieron dos hijos, y estuvieron juntos varios años, hasta que en agosto anunciaron su separación. Por su parte Ardohain se casó con Roberto García Moritán en noviembre de 2019 y hace cuatro meses le dieron la bienvenida a Ana, su primera hija en común.

Por su parte, Ardohain también se volcó al mundo de las plataformas, ya que actualmente se emite un reality de su vida meses antes de que nazca Ana, detallando cómo vivió su embarazo. Este contenido se puede ver por Paramount+.