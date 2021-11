Pampita reconoció que es adicta al celular: “Es un horror”

En más de una oportunidad, Pampita aseguró que es una mujer libre de vicios: no fuma ni toma alcohol. Sin embargo, la conductora reconoció que hay algo que la puede por completo y es el celular.

“¿Cuánto tiempo te marca que usás el celular, Caro?”, le preguntó su panelista Pablo Muney, quien la encontró con su teléfono en la mano mientras se preparaban para grabar “Pampita Online”.

Y aunque en un principio la modelo no quiso revisar ese dato, luego reveló asombrada: “¡Qué bárbaro! Casi cuatro horas de uso del celular. ¡Me parece un horror!”.

Sin embargo, Pampita se justificó: “Pasa que en los traslados a Don Torcuato voy usando el teléfono todo el tiempo, y tengo como una hora, hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos”.

"Siendo Pampita" (Paramount+)

“Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana, no es que me quedo hasta la madrugada tampoco”, continuó explicando.

Pero además de su intensa actividad en redes sociales, en la que también chequea los mensajes privados que le envían sus seguidores, la esposa de Roberto García Moritán chatea a full con sus amigas y con los otros jurados de La Academia de Showmatch. ¡No para!

Pampita mostró los detalles de su aniversario con Roberto García Moritán en Mendoza: “Viaje soñado”

Pampita y Roberto García Moritán pasaron el fin de semana largo en Mendoza y se hospedaron en una bodega de Luján de Cuyo junto a su hija de tres meses, Ana García Moritán Ardohain. Los tres celebraron juntos el segundo aniversario de casados de la pareja con un picnic, una comida entre viñedos y un show exclusivo.

La conductora y el flamante diputado llegaron el viernes a Mendoza y se quedaron hasta el lunes a la noche, ya que participaron del Latin America’s 50 Best Restaurants 2021 en Casa Vigil, una bodega ubicada en el departamento de Maipú.

Pampita y Roberto García Moritán en Mendoza.

La modelo paseó en una carroza entre los viñedos y luego fue sorprendida con un picnic junto a sus dos amores, mientras disfrutaban del show de Mario Galván, pianista de la Orquesta de la Ciudad de Mendoza, quien los deleitó con un repertorio de música romántica.

Luego, la pareja disfrutó de una comida especialmente preparada para ellos, con un chef que les sirvió diferentes platos para maridar con vino y brindaron con Rosell Boher Rosé, el espumante favorito de Roberto.