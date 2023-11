Así luce hoy Daniela Herrero: enamoró en ‘Costumbres Argentinas’ y regresó a la escena en la obra SEX

Daniela Herrero, nacida en 1985 en Buenos Aires, celebró su cumpleaños número 38. La talentosa cantante, que saltó a la fama a la temprana edad de 14 años, ha vivido una carrera llena de altibajos, pero su amor por la música siempre ha prevalecido.

Daniela Herrero se hizo conocida en todo el país en 2001 con su exitoso tema “Solo tus canciones”. Su álbum homónimo no solo la catapultó a la fama, sino que también la estableció como una promesa en el mundo del rock nacional. Hits como “Demasiado” y “Él cree que soy tonta” la convirtieron rápidamente en una estrella.

La cantante regresó con Sex, Viví tu experiencia.

Dos años después, lanzó su segundo álbum, “No voy a mentirte”, que incluyó canciones exitosas como “Cada vez”, “Fuera de mi tiempo” y “Noche de verano”. Su talento y su esfuerzo la llevaron a recibir el prestigioso Premio Gardel al mejor álbum de artista femenina.

Además, tuvo la oportunidad de actuar en lugares emblemáticos como el Gran Rex y el Luna Park, y compartió escenario como telonera de Avril Lavigne. Su presencia también se hizo sentir en la televisión con su participación en la serie “Costumbres argentinas”.

Daniela Herrero en Costumbres Argentinas

El año pasado volvió a los escenarios en la obra Sex, viví tu experiencia, dirigida por José María Muscari.

La actualidad de Daniela Herrero

Sin embargo, la vida pública no siempre fue fácil para Daniela Herrero. En una entrevista con Gonzalo Vázquez de Intrusos, recordó los desafíos de la exposición mediática a una edad tan temprana.

“No me gusta la exposición, que en una época fue demasiada y la padecí. Era muy chica, tenía 14 años y aunque en ese momento me costó mucho, con el tiempo vi todo de manera positiva, porque me ayudó a crecer un montón”, dijo.

“Siempre me gustó pasar desapercibida. Disfrutaba hacer mi trabajo de otro modo, pero en ese momento estaba muy expuesta. Es abrumador estar en el ojo de los medios todo el tiempo”, aseguró tras su primer ensayo de Sex en el Gorriti Center.

Daniela Herrero.

A pesar del acoso mediático y el hostigamiento en la escuela debido a su fama, Daniela nunca abandonó su amor por la música. Continuó su carrera musical y lanzó varios álbumes, demostrando su crecimiento como compositora y productora.

En 2019, Daniela Herrero regresó con la canción “Raíz”, que abordó el tema del abuso de las redes sociales y cómo afecta a las personas. La canción reflexionó sobre cómo la constante necesidad de aprobación en las redes sociales puede generar sentimientos de inseguridad y depresión.

Además de su carrera musical, Daniela Herrero ha experimentado la maternidad. Después de dos años de relación con el músico y técnico de sonido Nicolás Ortega, anunció su embarazo y el nacimiento de su hija Alondra a través de sus redes sociales.

La cantante y su hija Alondra

Daniela Herrero cantante. Foto: Federico Lopez Claro

Daniela Herrero, que nunca dejó de amar la música, ha vuelto a los escenarios y se presentó en un show íntimo en La Tangente el 25 de agosto.

