Daniela Herrero, a punto de ser madre, hace un último concierto para despedir el año

“Estoy en la etapa donde me comienzo a agitar con facilidad”, confiesa Daniela Herrero que cursa el sexto mes de embarazo. La cantautora sorprendió con la noticia de la llegada de su primera hija, mientras no paró de trabajar.

Con solo 14 años, Herrero editó su primer disco homónimo donde el corte “Solo tus canciones” se transformó en uno de los temas más escuchados en los comienzos de los 2000 y se convirtió en una de las promesas de la música pop de la Argentina.

Pero a lo largo de sus 20 años de camino decidió escribir su propia historia, sin el aval de los grandes sellos discográficos y a su manera se mantiene como una de las voces jóvenes que coquetea con el rock y el pop al mismo tiempo.

En marzo lanzó el single “Iluminarte”, con la participación de Fito Páez y marca parte de su nueva producción, que estima lanzará en 2021. Mientras tanto se animó a un show en streaming, a participar en otros proyectos musicales y esta noche cierra el año con un concierto especial, en el que interpretará canciones de rock nacional y música popular.

Charly García, Cerati, Spinetta, Fito Páez, Mercedes Sosa, Jorge Drexler, Harrison son parte del repertorio especial que acompaña a la cantante desde sus comienzos y que esta noche se dará el gusto de interpretarlas en el escenario, en lo que será su segundo show online.

-Un año muy especial. Por un lado la maternidad, pero en paralelo no has dejado de trabajar.

-Sí. Eso lo estaba analizando estos días. Hice un streaming con tres meses y pico de embarazo, pero también estuve haciendo otras cosas. En otro ritmo, pero intercambié música con colegas, colaboraciones y moviendo la rueda para no quedarme quieta, porque no va conmigo. Me costó mucho la cuarentena y parar drásticamente. Una semana antes de todo, en marzo presenté un single nuevo y estaba por hacer un show y volviendo a los escenarios.

-¿Cómo hiciste para elegir el repertorio de este show?

-Es un proyecto premeditado, porque siempre quise hacer un show o un disco con estas canciones. De hecho me sumé en proyectos paralelos que tienen que ver, como el disco Homenaje a Almendra, en el que interpretando un tema. Porque me encanta poder rememorar toda esa música que es una gran influencia. Y también en esta oportunidad las canciones que elegí en parte son las que eligieron los seguidores en las redes. Y también voy a cantar canciones mías y otras que no cante nunca, como de Mercedes Sosa, que es el folclore que a mí me encanta. Temas que me acompañaron, como “Porque tengo vida”, que tiene una letra maravillosa. Vamos a pasar por varios géneros, el rock, pop, el folclore.

-Repasando un poco tu camino, en tus discos hay una etapa más melódica, pop y otra rockera, ¿Te propones no encasillarte en ningún género?

-Creo que se fue dando, porque me gusta mezclar e interpretar cualquier género. Incluso el tango. Me gusta la música en general y en mis discos eso está plasmado, nunca muestro un estilo marcado, si no que voy probando por otros estilos. Soy bastante abierta y me gusta casi todo. Quizá no me familiarizo con la música urbana, el trap, el reggaetón. Hoy las nuevas generaciones escuchan otra música y no tengo dudas que conocen a Michael Jackson o artistas de nuestra época. Igual está bien, pero son géneros que me cuesta entrar y relacionarme.

-¿La maternidad te despertó un estado especial en la música?

-No, todavía no. Mi idea es sacar un disco el año que viene, y ahora el enfoque va por otro lado. Y todavía no me senté a pensar en ese disco futuro, que seguramente se concrete en 2021. Ahí creo que va a surgir, porque cuando nació mi primera sobrina le hice una canción, me gusta, me conmueve, me inspira. Así que estoy esperando que me caiga la ficha.

-¿Te sentís conforme con el camino independiente que tomaste lejos de las reglas de las grandes discográficas?

-En general todos los artistas que comenzamos desde muy chicos fue como progresivo. Al principio parece que sucede de un día para el otro. Como sucede con muchos artistas nuevos, el otro día la historia de Nicki Nicole, que también empezó igual que todos. Hay otros casos como el de Lisandro Aristimuño que hace música sin estar apoyado por la industria. De hecho mis primeros discos los hice con Sony y luego direccioné mi camino de manera independiente. Y cuando sos parte de una multinacional con otro tipo de sostén, seguro hay circunstancias que te hacen llegar más rápido. Pero no es seguro, porque hay casos donde son igual de exitosos sin un sello.

-¿Pero no te sentís disconforme del camino que elegiste?

-Creo que cuando me sentí disconforme me di cuenta que tenía que llevar mi carrera hacia otro lugar, disfrutar más, procesar cada paso y no de manera vertiginosa. Porque era muy avasallante el hecho de cumplir con un contrato, sacar un disco por año. Cuando un disco capaz estás dos o tres años para desarrollarlo.

Y después decidí encarar mi profesión de otra manera y estoy contenta. A veces se me hace más complicado, pero está buenísimo igual porque forma parte de un proceso y el crecimiento. Y me siento más feliz con esa elección. Y está bueno no trabajar con ciertas presiones, que por momentos se hace tedioso. Me cuesta mucho ver la música como una empresa, es raro.

Daniela Herrero se siente conforme con su camino independiente y planea lanzar un nuevo disco el año que viene.

El recuerdo de Carlín Calvo

En 2003 Daniela Herrero debutó como actriz en la ficción televisiva “Costumbres Argentinas”. La tira de Telefe ambientada en los años ’80 la protagonizó Carlos Calvo, siendo uno de sus primeros trabajos tras sufrir el primer ACV que lo alejó de los escenarios por un tiempo.

La comedia en la que compartió set con Ana María Picchio, María Valenzuela, Tomás Fonzi, Lola Berthet, Fabián Gianolla, entre otros, fue un empujón a su camino como cantante y actriz.

El fallecimiento de Carlín reflotó ese momento de la televisión argentina y el recuerdo del trabajo con el actor.

“Lo de Carlín fue triste, porque uno lo recuerda desde el humor, desde el amor y la experiencia que tuve con él. Yo me enteré por un mensaje, porque tenemos un grupo con los chicos de Costumbres. Hace unos años hicimos un reencuentro, nos queremos mucho y siempre estamos presentes. Y el otro día en el grupo Ana María Picchio lo recordó con anécdotas graciosas. Y ese día lo recordamos mandando fotos, historias. Yo tenía el camarín al lado de su camarín y nos moríamos de la risa, era como un papá para nosotros. Fue una etapa muy linda, de pasarla muy bien”.

La ficha

DANIELA HERRERO PRESENTA “VERSIONES”

Día y hora: hoy, a las 21. Entrada: $500. En www.tickethoy.com