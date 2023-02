Pablito Ruiz: “Con ‘Sex’ crecí mucho y ya no soy Pablito”

Pablo Ruiz, estrella juvenil que saltó a la fama en la Argentina y gran parte de Latinoamérica entre fines de los ochenta y principios de los noventa, asegura que dejó de “ser Pablito” desde su incursión en “Sex”, la obra de José María Muscari, que lo convocó para ser una de las figuras de la gira que realiza actualmente en Mar del Plata y otras localidades costeras.

En la obra que conjuga desnudismo con números actorales y musicales, el artista canta su hit “Oh, mamá... Ella me ha besado”, en uno de los momentos más celebrados de las funciones, y dos versiones experimentales de canciones de Soda Stereo que se encargó de asumir y son un homenaje a Gustavo Cerati, con quien lo une una relación emocional muy fuerte.

En diálogo con Télam, Ruiz asegura que la convocatoria para sumarse a “Sex” llegó en un momento de mucha introspección y cuando había vivido recientemente su primer ataque de pánico, por eso está agradecido con lo que significó para que haya podido salir adelante, conectar con su público de otra manera y hacer nuevos amigos.

“Dije que sí al instante”, cuenta desde una butaca del Teatro Roxy, donde sube a escena de jueves a domingo, junto a un elenco que comparte con Ginette Reynal, Christian Sancho, Celeste Muriega, Valeria Archimó y Martín Salwe, entre otros artistas.

-¿Por qué elegiste versionar a Gustavo Cerati?

-Es uno de mis ídolos y me conecta mucho a nivel espiritual. Estoy en un camino muy “inside” en esta etapa de mi vida. Lo conocí de chiquito, cuando recién salí, nos vimos por primera vez en una fiesta del diario Clarín y me impresionó porque realmente en mi casa, cuando tenía 9 o 10 años, cantaba sus canciones. Después nos volvimos a ver en México y tuvimos el mismo manager. Fue su música la que me despertó las ganas de componer, por eso todavía me gusta cantar cosas suyas.

-¿Qué es lo que más te impactó de su vida y de su trayectoria?

-Me impactó mucho la manera en que murió; me llegó y lloré mucho el día que supe que ya no estaba. Todos estamos conectados espiritualmente, todos somos parte de una gran energía creadora y creo que este espectáculo me pedía cantarlo. Hice versiones de “En la ciudad de la furia” y “Persiana americana”, que canto junto a Cele Muriega y Gisela Lepío, a quien nominaron como “revelación” en los Premios Estrella de Mar, y la pasamos muy bien. Creo que el espíritu de Gustavo hace que la gente se levante, baile y tenga ganas de festejar.

-¿Cómo decidiste sumarte a “Sex”?

-“Sex” llegó a mi vida en un momento muy particular. Tuve mi primer ataque de pánico durante la pandemia y el teatro me ayudó a seguir adelante. Todos mis amigos me estaban diciendo ‘tenemos que ver la obra, dicen que está buenísima’, cuando me llamó Muscari y me propuso sumarme al elenco de Gorriti (Art Center). En ese entonces yo me tenía que ir de gira a Chile y por eso me sumé casi sin ensayar, pero cuando una obra de estas características ya está montada no hay mucho para practicar, es cuestión de tirarse como torazo arriba del escenario.

-¿Creés que una apuesta así te hizo crecer como artista?

-Dije que sí al instante porque era un desafío. A nivel actoral es un desafío importante porque tenés que pararte de una manera muy seria, desafiante y en conquista. Tenés que gustarle al público y mostrarte desde un punto de vista muy arrogante. Crecí mucho y sigo en esa transformación. Ya no soy Pablito.

-¿Sos pudoroso a la hora de mostrar tu cuerpo en el escenario?

-A nivel sexual soy muy abierto, en la obra en un momento hacen un chiste con eso. “Soy muy exhibicionista”, le dice Valeria Archimó a Christian Sancho, que le responde “como Pablito Ruiz”, en uno de los intercambios antes de que cante una de mis canciones. Nunca tuve pudor con mi cuerpo, hice nudismo en playas de Punta del Este, Brasil y Barcelona, pero en Argentina todavía no. Me enteré que hay una playa nudista en Mar del Plata y capaz que vaya en estos días. Cuando Muscari me confirmó que ya estaban haciendo mi vestuario, le anticipé que no tenía problemas en mostrarme y me dijo “sos el primero”, porque todos le dicen en un principio que no se quieren mostrar tanto.

-¿Estás grabando música nueva?

-Grabé un disco que habla de todos mis cambios y de un despertar, que en parte vino de la mano de “Sex” y de una película (“Soy inocente”) que se estrenó recientemente en Perú, donde hago de un artista mundialmente famoso llamado Pablito Ruiz al que lo matan y pasan cosas muy graciosas a partir de esto. Estoy viviendo un momento artístico muy lindo.

-¿Nombrás a la pandemia en las letras de tus nuevas canciones o se tratan de las sensaciones que tuviste?

-Las letras hablan de mi despertar espiritual, de sacar al niño interior, borrar los miedos y despertar desde otro lugar.

-Hoy hay artistas juveniles que se hacen famosos por sus canciones sin la necesidad de sacar un disco, ¿qué te parece a vos, que editaste hasta el vinilo?

-Yo sigo en el método anterior, hice 12 canciones y sé que es algo que no se usa más. Ahora es todo singles, pero pensé en sacarlas cada 15 días o de alguna manera parecida.

-¿Te gustan esos artistas nuevos? ¿Los escuchás?

-Me encantan, me gusta mucho Trueno, Lali, que son muy buenos y creativos, y Paulo Londra me parece increíble. Me encantaría trabajar con ellos. De hecho, en el disco invité a dos jóvenes que son hijos de mis amigos para hacer un reggaetón.

-¿Cómo estás viendo esta temporada en relación con la repercusión que tienen las obras, la propuesta artística general y la respuesta del público?

-La gente tenía muchas ganas de volver al teatro, de salir, ver cosas. Y “Sex” siempre tuvo esa impronta de que puedas vivir tu propia experiencia, interactuar con los artistas de una manera única.

-¿Cuál es para vos la particularidad o el encanto de hacer temporada en verano con el público de vacaciones?

-Eso es muy lindo porque viene gente de todo el país y es otro el trato. La gente del interior es muy cariñosa y en Mar del Plata sucede que vos podés conocer a los artistas, los ves en la calle, y la gente está deseosa de ese encuentro. Te paran, te dicen cosas lindas, te sacan una foto, a mí me encanta y me alimenta eso, soy muy entregado al público.