La astróloga y tarotista más famosa de la Argentina dio el presente en la Feria del Libro de Mendoza. Con decenas de personas presentes, dialogó sobre su último trabajo: El Encanto del Tarot. Estamos hablando nada menos que de Jimena La Torre.

Jimena La Torre y sus claves para cerrar bien el 2024 según cada signo.

Con el carisma y estilo que la caracteriza, mantuvo una charla con Los Andes y reveló, además de los pormenores de su paso por la provincia, cuáles son las claves para terminar bien el año: una guía de lo que tiene que hacer cada signo para cerrar el 2024 con broche de oro.

Además, le preguntamos sobre el futuro político y económico del país, y cómo ve el avance de la Inteligencia Artificial especialmente en los jóvenes.

- Estuviste en la Feria del Libro de Mendoza, ¿Cuál es tu propuesta y qué libro presentaste? ¿De qué trata?

- La charla se llamó El Encanto del Tarot al igual que el nombre de mi libro. De todos modos la charla no trató de esa publicación en sí, presenté otros libros como La Colección de los Pequeños Gran Libros. La idea fue El Encanto del Tarot para hacer un spoiler del 2025, dando el arcano superior que le doy a cada signo en mis próximos libros para el año que viene.

- Este fue el año de Tauro y Géminis; ¿Para el 2025 qué se viene?

- Es el año de Géminis y Cáncer y el libro se va a llamar El Sendero Lunar porque es un camino muy de búsqueda instructiva; sería un año como de inteligencia emocional. Pero los más beneficiados serán los Géminis y Cáncer.

- ¿Qué es lo que más te pregunta la gente en tus charlas?

- La gente escucha mucho y después pregunta. Como yo dejo abierto a que participen, por ahí digo “¿Quiénes acá son de Aries?” y levantan la mano y van participando. A veces es como que la gente es muy ego y pregunta cosas muy personales y particulares como “Mi hijo no me habla, ¿Va a cambiar eso?” o “Tengo una enfermedad, ¿Me voy a curar?” Lo que yo les explico siempre es que después de la presentación siempre me quedo un rato firmando libros y ahí me pueden hacer la pregunta que quieran.

- ¿Cómo ves a la Argentina en cuanto a lo económico y político a futuro?

- Mira la verdad es que no tengo un análisis. Lo que sí te puedo decir es que el pasado 9 de julio del 2024 al firmarse el Pacto de Mayo se hizo una nueva carta, que está bastante mejor que la del 9 de julio de 1816; en donde hay Sol en Cáncer, Luna en Piscis, Ascendente en Leo, eso está bueno. Vienen tiempos de benevolencia, pero ya desde mediados del 2025 en adelante.

Pero siempre digo lo mismo en cuanto a lo político, cada uno tiene que buscar el sentido de estar mejor y si ese sentido lo compartís con el otro, todos vamos a estar un poco mejor.

- ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a futuro’ ¿Realmente nos reemplazarán?

Mira yo lo escribí en el horóscopo 2020 en el que hice un repaso de la década del 20 al 30. Urano va a entrar en Géminis más todavía, de hecho esta herramienta se llama Géminis y este año es el de Géminis; no es casual. Me parece que tiene que ver con hacer algo que el ser humano está pidiendo hace mucho tiempo. Viste que a veces pasa que no nos alcanza el tiempo para hacer lo que queremos. Bueno, esta IA puede ayudar a hacer esas cosas que no alcanzamos a hacer. Yo particularmente no la uso, pero el joven que siente que se pierde algo está bueno que use esa herramienta porque le permite estar más conectado con lo emocional, con la familia. Creo que es una herramienta que vino para quedarse.

Cómo cerrar bien el 2024 según cada signo: la predicción de Jimena La Torre

Aries: en equipo, de a dos, firmando contratos y haciendo buenas sociedades.

Tauro: produciendo, logrando que su empresa se destaque (de cualquier tipo).

Géminis: permitiéndose dejar, no negándose a los cambios y mutaciones; como irse a vivir a otro país o en pareja.

Cáncer: dejar que la suerte lo lleve porque, como el 2025 va a ser el año de Cáncer, es como ver a donde lo dirige este fin de año. Tienen que aprovechar los momentos de suerte al máximo.

Leo: termina el año muy comprometido, con mucha alegría y muy consciente de que lo que está haciendo es lo correcto. Además, va a tener noticias de nacimientos, ya sea de la familia, proyectos, relaciones, entre otros.

Virgo: termina dándole forma y solidez a sus planes. Inclusive acomodando todos los temas de salud que quizás desestabilizaron a Virgo en el 2024. Van a cerrarlo dominando ese tipo de temas. Además, si están en pareja, está bueno terminar el año practicando el compromiso, la paciencia, sin buscar la perfección en el otro.

Libra: tiene un año de amor. Libra está para comprometerse, casarse, ponerse de novio, tener amante. Van a dar con esa persona que los complete y va a suceder más ahora con sus cumpleaños.

Escorpio: es un año que lo termina mucho mejor que como lo empezó. Es un signo que trabaja 24/7 y por eso va a terminar con muchos triunfos: materias aprobadas, ascensos, viajes por trabajo. En ese sentido la va a romper.

Sagitario: es un año para apoyarse mucho en el amor, maternar ciertos proyectos; permitiéndose descansar más que nada porque aún falta para sus cumpleaños; así que falta para lo bueno.

Capricornio: tiene un cierre de año en el que estaría bueno no preocuparse tanto por lo económico. Ellos son inteligentes y muy capaces, si hay algo para estudiar o algún proyecto para hacer no posponerlo. Que lo hagan solo porque los hace felices sin pensar en las ganancias.

Acuario: es un número uno. Acuario volvió al igual que Susana con todo en este 2024. Tienen que cerrar el año creyéndosela y haciéndose valer.

Piscis: este cierre de año es un tiempo de encuentro, más que nada con uno mismo. Es importante escucharse ahora más que nunca porque en el 2025 le va a ir muy bien; así que tienen que estar bien preparados psicológicamente.