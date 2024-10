Tiene 12 años, presentó su cuento y habló sobre la homofobia en la Feria del Libro de Mendoza

Con solo 12 años, Juana Bernarda Cuarleri Ratchitzky, alumna de 7mo grado de la escuela 1-722 La Fundición, ubicada en la zona rural de Uspallata, Las Heras, ya ha dado sus primeros pasos en el mundo literario. Recientemente presentó su primer libro de cuentos, La princesa más linda, en la Feria del Libro de Mendoza, celebrada en el espacio cultural Julio Le Parc.

Desde muy pequeña, Juana mostró una gran curiosidad e inquietud intelectual, y encontró en su escuela el espacio ideal para desarrollar su talento. Graciela Morales, su maestra y directora, fue clave en este proceso. Morales, quien ha sido reconocida en varias oportunidades por su labor educativa, fue elegida Docente del Año por la DGE en 2019 y, en 2022, quedó entre los seis finalistas del concurso “Docentes que inspiran”, que destaca a maestros con proyectos innovadores en el aula.

Pero más allá del estímulo recibido en la escuela, Juana siempre tuvo una chispa especial. Su madre Ana, también docente, fomentó la lectura, el arte y la expresión en sus tres hijos. “Siempre intenté que fueran críticos, que analizaran y argumentaran sus opiniones”, comenta Ana, quien acompañó a Juana en la presentación de su libro.

La princesa más linda narra la historia de Cecilio, un niño al que le gusta usar vestidos de su mamá y maquillarse, lo que provoca el rechazo de su familia y algunos compañeros de la escuela. A pesar de esto, encuentra apoyo en sus amigas y sueña con ser mayor para poder llevar el cabello largo, maquillarse y tener novio. Con ternura y lógica, el cuento aborda los comentarios homofóbicos y transodiantes de su entorno, en particular de su padre.

“Me sentí muy bien escribiendo el libro porque trata sobre la homofobia, algo que sucede mucho. A menudo, se disfraza de libertad de expresión, pero eso no está bien, porque genera que muchas personas, incluidos niños y adolescentes, lleguen a tomar decisiones drásticas, incluso quitarse la vida al no sentirse aceptados en este mundo”, explica Juana.

A Juana la preocupan los temas actuales.

Y agrega: “Quiero concientizar para que esto no siga ocurriendo. Es un problema real”.

La inspiración de Juana vino de una experiencia cercana: la historia de un adolescente, compañero de su hermana mayor, que inició su proceso de cambio de identidad hace un año. “No fue fácil. No solo tuvo que aceptarse a sí mismo, sino también luchar para que los demás lo aceptaran. Tuvo que empezar de cero”, recuerda Juana. A su parecer, los niños pequeños son quienes entienden estos temas con mayor naturalidad.

“El tema se discute mucho en casa”, afirma y reconoce que vivir en un lugar pequeño como Uspallata a veces puede “jugar en contra”. “Siento que es un pueblo un poco antiguo, con estructuras. La homofobia es el miedo a lo diferente, y debe ser muy duro recibir maltratos o ser señalado por querer cambiar de género”, reflexiona.

Juana es una niña de múltiples intereses. Aunque la escritura es una posibilidad para su futuro, también considera estudiar Derecho y es una apasionada de la cerámica, disciplina en la que toma clases en Uspallata.

“Tengo muchos sueños”, dice con la seguridad de quien todavía tiene un mundo por descubrir. Además, disfruta de la vida al aire libre y de su escuela rural. “Me encanta aprender sobre la naturaleza, plantar y estar en contacto con la tierra, algo que no se ve en las ciudades”, comenta.

El orgullo de una madre

“Fue hermoso acompañar a Juana en su proceso de escritura. El texto es muy lindo”, afirma con orgullo Ana, convencida de la importancia de seguir fomentando la lectura y la escritura, especialmente en una era dominada por la tecnología.

Ana también destacó la relevancia de la Feria del Libro, no solo para los escritores consagrados, sino también para los niños y adolescentes. “Es una oportunidad que todos deberían aprovechar”, sostiene.

Juana, junto a su mamá y hermano en la feria.

Por su parte, Graciela Morales, la directora de La Fundición, subrayó el papel central que juega la lectura en la educación de los niños. “La lectura no solo es fundamental para el aprendizaje en las áreas curriculares, sino que también fomenta la autonomía en todos los aspectos de la vida”, explica. Y concluye: “Eventos como la Feria del Libro son significativos porque permiten a los estudiantes compartir sus producciones y muestran el gran trabajo que realizamos los docentes en el aula”.

La Feria del Libro de Mendoza se extenderá hasta el domingo 6 de octubre en el espacio cultural Julio Le Parc, con entrada gratuita. Los asistentes podrán compartir de manera presencial presentaciones de libros, charlas, invitados especiales, conciertos, espacios de inclusión y homenajes a grandes referentes de la cultura.

Seguí leyendo