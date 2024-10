Lorena Lorca fue reconocida en el Senado Provincial por su programa Wine Ride: “la clave del éxito es invertir en tus proyectos”.

Mujeres multifacéticas si las hay. Reinventarse frente a la adversidad y que salga de la manera deseada más que una cualidad, es un superpoder. Lorena Lorca es una de ellas. No solo es Reina de la Vendimia de mandato cumplido, coronada en 1996, sino que también fue la primera de su tierra, La Paz.

De una infancia feliz y sencilla, Lorena supo abrirse las puertas al mundo mediático gracias al carisma y confianza que la caracteriza. Pero llegó la pandemia y, como muchos, tuvo que empezar de cero con algo nuevo.

La ex Reina de la Vendimia no solo deslumbró representando a Mendoza durante su mandato, sino que aún lo sigue haciendo en su programa de TV que ella conduce, produce y edita junto a su equipo técnico. Ahora, el poder legislativo local lo declaró de interés y en esta nota, te contamos los pormenores de este proyecto.

La inspiración le llegó un día lluvioso en Mendoza; y con esa ocurrencia nació la idea de Wine Ride, un programa que combina la cultura mendocina, sus paisajes, el deporte y su pasión por los motores. Un proyecto que creció de a poco y que en tan solo cuatro años se convirtió en uno de los programas de la TV Pública (domingos a las 14.30).

Pero ahora, un gran hito marcó un antes y después para Wine Ride. La Honorable Cámara de Senadores de Mendoza lo declaró el pasado martes 1 de octubre de interés cultural y turístico por ser vehículo de todas las bondades de la provincia: sus vinos, sus paisajes, su gastronomía, sus rutas...

Lorena se define a sí misma como una fanática de Mendoza, y gracias a ella, hoy miles de personas conocen un poco más de nuestra provincia, incentivando así el turismo y la apuesta por producciones locales que nos colocan con un pin rojo en el mapa.

Lorena Lorca se define a sí misma como una fanática de Mendoza.

En un mano a mano con Los Andes, la ex Reina Nacional devela cómo empezó su proyecto, de qué se trata este gran reconocimiento, y cómo equilibra su vida personal con la profesional.

- ¿Cómo nació Wine Ride? Hay mucha gente que no conoce la historia detrás del programa.

- Wine Ride nació en pandemia. Ese verano decidí tomarme un descanso para estar más tiempo con mis hijos, esto es literal, y me encontró la pandemia sin trabajo y la estaba pasando bastante mal; muy preocupada por la situación de estar encerrada y sin generar. Un día de otoño salí a comprarle medialunas a mis hijos. Iba en el auto. Llovía y pensé en lo hermoso que es el paisaje mendocino y dije: “esto hay que mostrarlo, hay que compartirlo con todo el mundo”, pero de una manera diferente: arriba de una moto. Admirando las vistas de la calle Pueyrredón de Chacras, me acordé de lo mucho que disfrutaba andar en moto. Muchos no conocen de mí esa faceta.

-¿A cuál te referís?

-Me relacionan más con el mundo del vino o los programas sociales de tele, pero antes de ser Reina de la Vendimia andaba mucho en moto por La Paz. Ahí se me prendió la lamparita y tuve una sensación muy profunda, literal. Se me ocurrió la idea de hacer este programa que combinara mis dos pasiones: Mendoza y todas sus bondades, y las motos. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue contarle a mis hijos. Por supuesto que me preguntaron por la moto, porque yo no tenía, y les dije que lo iba a resolver. Y así empecé yo sola, remándola, a armar el programa. Fue un camino arduo pero disfruté y aprendí muchísimo en él, me ha pasado de todo.

-¿Te apoyaron con la idea?

- Al principio, gente de la política del gobierno de aquel momento no me dio mucho apoyo; aunque sí lo hicieron varios intendentes de distintos departamentos. Hoy en día la cosa es distinta y ya es otra la trayectoria. Estuvimos en varias provincias y se vienen muchos proyectos por delante. Hace poco Wine Ride es transmitido en el prime time de la TV Pública, lo cual es un orgullo para mí. Yo lo mandé cuando estaba el gobierno anterior pero me dijeron que el programa no era el perfil que estaban buscando. Después, con esta nueva gestión, a pesar del desfinanciamiento que está teniendo la TV Pública, me llamaron para decirme que querían ponerlo al aire. Tenía la ventaja de poder hacer una entrega de 20 programas ya realizados, por lo que no significaba un costo para ellos, tengo más de 40 programas grabados en diferentes localidades.

-También lo transmitió Garage TV.

-Sí, yo mandé el programa con pocas expectativas y lo terminaron poniendo en el prime time; hasta me llamó el dueño del canal para felicitarme porque le llamaba la atención que mi nombre estuviera en la producción, la conducción, todo; siempre agradecida a Nacho Elhaiek. La verdad que estoy orgullosa de este proyecto porque lo empecé a pulmón y amo Mendoza y sus deportistas, que también son una parte fundamental de este programa.

- ¿Cómo se dio lo del reconocimiento en el Senado?

- El senador Jorge David Sáez, del Este igual que yo, se contactó conmigo hace un tiempo y me dijo que no podía creer todo el trabajo que habíamos hecho con Wine Ride para la provincia; cómo habíamos recorrido, mostrado los paisajes, nuestros deportistas, la gastronomía y el vino. Así inició el proyecto para declarar al programa como de interés cultural y turístico para la provincia. La verdad que para mí esta oportunidad es increíble y le da otro valor al programa. Con este apoyo se nos abren nuevas puertas, tanto para viajar a otros lugar como también para que deportistas de otros rincones del país vengan a Mendoza a grabar con nosotros.

- ¿Cómo equilibrás la vida pública con la privada? Me imagino que ser mamá, conductora, emprendedora y todo al mismo tiempo debe ser arduo...

- Excelente. Mis hijos son mi motor y somos muy compañeros los 3. El más grande, Agustín, me ayuda con la musicalización del programa, y Mora, la más chica le hace entrevistas a deportistas jóvenes, ya que forma parte del especial del Día del Niño en Wine Ride. Estoy orgullosa de las personas que son y ellos fueron los primeros en apoyarme y escuchar mi idea en plena pandemia. Además han sacrificado muchísimo, porque yo al viajar tanto no estoy por ahí siempre con ellos. Pero me apoyan en todas mis travesías y esto lo hago en un punto para demostrarles que los sueños se cumplen, solo hay que trabajar e invertir en uno mismo. Además, me gustaría agradecer especialmente a mi mamá Inés Sánchez, maestra jubilada. Fue la primera que invirtió en este proyecto y a ojos cerrados confió en mi para esto. La verdad es que yo creo que la suerte no existe, que las cosas hay que buscarlas y trabajarlas, pero sí puedo decir que tuve suerte en los papás que me tocaron.

Con un poco de emoción en la voz, la ex Reina Nacional de la Vendimia 96′ recordó la memoria de su papá, quien falleció cuando ella solo tenía 14 años y quien fundó una de las primeras productoras del Este Mendocino. Él e Inés son los pilares de la vida de Lorena además de sus hijos.

Lorena Lorca, ex Reina Nacional de la Vendimia 96′ y conductora de Wine Ride.

- ¿Qué se viene para cerrar el 2024? ¿Cómo te gustaría empezar el 2025?

- Para cerrar el 2024 se viene mucho trabajo, y para el 2025 también. Estamos con proyectos, nuevas travesías, coproducciones, y mucho más. Como le digo a mis hijos: uno tiene que invertir en uno, endeudarse uno mismo por sus proyectos. No tener miedo y confiar en la capacidad de cada uno. El apoyo de la familia y de los amigos es fundamental, y si no se tiene, hay que poner todas las fichas en uno mismo.

La conductora de Wine Ride cerró la entrevista remarcando que la clave del éxito está en trabajar e invertir en uno. Que nadie le regala nada a nadie y que la suerte la construimos diariamente. Sin dudas, una mujer con una trayectoria riquísima en el medio, fanática de Mendoza que, más allá de no portar ya la corona, sigue buscando llevar la provincia a lo más alto cada día.