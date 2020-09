Lorena Lorca: se sube a la pantalla nacional como la chica sexy del mundo de los motores

Toda crisis es una oportunidad, o por lo menos un motivo para exprimir la creatividad y las ganas de construir. Y en la misma sintonía que miles de argentinos, Lorena Lorca transitaba los últimos días de cuarentena con la incertidumbre de encontrar una salida y la necesidad de trabajar.

La ex Reina Nacional de la Vendimia de 1996 vio truncado los distintos proyectos que planeaba para el 2020 como Relacionista Pública. Se había propuesto dejar por un tiempo los medios para pasar más tiempo con sus hijos y dedicarse a su trabajo de producción de eventos. Pero la pandemia dio vuelta todos sus propósitos y fue a bordo de su auto, en soledad camino a su casa contemplaba la fina lluvia de mayo en el paisaje lujanino, y se le ocurrió la idea de un nuevo programa de televisión.

“Justo la última lluvia en la cuarentena y venía en el auto, sola, admirando el paisaje. Y dije: ¡Qué lindo que es Mendoza! Como no hacer algo para mostrarlo a la gente, arriba de una moto”. Llegué a mi casa y empecé a armar todo”, cuenta con el entusiasmo y la gracia que la caracteriza.

Fue el comienzo de un proyecto que concretó y luego de dos meses de trabajo intenso ayer estrenó en el prime time de la señal Garage Tv “Wine Ride”, un programa semanal dedicado al mundo del motociclismo, que combina el turismo, los paisajes de Mendoza y las bondades de la gastronomía local.

Lorena Lorca se anima a un nuevo desafío. Conducir un programa de televisión a bordo de las motos y mostrar los paisajes de Mendoza, con el espíritu fierrero. Lisandro Borra

La Cordillera sobre ruedas

El mundo del motociclismo está relacionado con los hombres. Son muy pocas las mujeres que se animan a esta disciplina como diversión o deporte, aunque para Lorca los fierros no son algo desconocido. Desde su adolescencia maneja y se sube a una moto enduro o a un camión de carga con total soltura. Por eso el pensarse como conductora de un programa a bordo de dos ruedas no la atemorizó y le dio forma a su idea.

“El espíritu del programa es comunicar y difundir lo que es Mendoza a través de los cinco sentidos. Lo que siente el motociclista, la experiencia de subirse a la moto y disfrutar de los paisajes, el encuentro con amigos a través de esa pasión y como la gastronomía también está presente en ese encuentro”, detalla Lorena que vuelve a los medios a través de un proyecto propio, que produce y conduce.

-¿Cómo fue la producción y el acercamiento al motociclismo?

-Contacté a un amigo que tiene motos porque no tenía presupuesto para nada. Sola la idea y ganas de hacer algo. Primero porque en Mendoza teníamos permiso para grabar y trabajar, entonces me pareció un momento justo. De ahí me comuniqué con Cristian Suárez y Lisandro Borra, que son productores y que trabajaron en el Dakar. De ahí empezaron a surgir los contactos de amigos que tenían motos y se sumaron Javier Nieto y Facundo Figueroa, que fueron el primer puntapié para las grabaciones. Porque me presentaron un grupo de motociclista y se convirtieron en el grupo fijo de las grabaciones. Son todos amigos y el trato fue excelente, todo fue muy fluido y generoso de parte de ellos.

Y en la gastronomía se sumó Federico Pettit en lo gastronómico, que se pasó con todo y él se transformó en una guía gastronómica para el programa. Los vínculos son tan importantes, y en un momento especial como el que vivimos la generosidad de la gente, de los conocidos y los que encontré en este camino, todos me han dicho que sí. Todos con las ganas de hacer algo y de calidad.

-¿Qué condujera una mujer en una disciplina de hombres fue la clave?

-Eso fue precisamente lo que llamó la atención. Que la conductora maneje las motos, hago la parte comercial, la producción general, buscar el lugar. No tuve miedo de no poder hacerlo, sino que tuve miedo que no me permitieran salir a grabar por el contexto que vivimos. Y los Intendentes me dieron todos los permisos para trabajar y filmar donde quería, sin problema, con todo el protocolo. Hubo un conjunto de gente amigos y conocidos que se han pasado conmigo y me ayudaron un montón.

Sin ese apoyo no podría haberlo hecho. El corazón de esto es la necesidad de reinventarse. Porque más allá de lo negativo que todos vivimos, yo no puedo ver a mi mamá por ejemplo; solo viaje dos veces a La Paz para verla, para mí este momento fue muy positivo porque exploré todo lo creativo y que la necesidad te lleva a buscar otros horizontes. Y también confiar sabiendo que iba a funcionar, porque era otra propuesta.

Hasta el momento, a bordo de dos ruedas “Wine Ride” recorrió los paisajes de Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo. Ya se grabaron los primeros cuatro programas y a mediados de septiembre Lorca y el equipo vuelven a encender el motor, para descubrir rincones históricos, disfrutar de la gastronomía típica, el encuentro con los lugareños y el espíritu fierrero de las motos.

Y sin buscarlo, la comunión que se dio con el mundo del motociclismo le permitió generar otros proyectos. Para febrero del año que viene planea la primera edición del “Rally de Los Andes”, un encuentro de motociclistas en las rutas mendocinas.

Como parte de los invitados especiales del ciclo, Lorca entrevistará a Julio Quiroga, referente en nuestra provincia del motociclismo enduro que participó en tres Rally Dakar. Y Cristian Battistini, del Harley Club Mendoza.

-¿Cuántos programas saldrán al aire?

-Está todo el mes de septiembre grabado. Y ahora comenzamos a grabar todos los programas de octubre. Filmamos en Tupungato, San Carlos en toda la parte histórica de Los Huarpes, en el paraje Altamira y toda la parte histórica. También en Luján de Cuyo. Y ahora vamos a La Paz, que vamos a hacer sesenta kilómetros en las comunidades Huarpes del lugar, a bordo de moto enduro y voy a entrevistar a la comunidad del lugar. Porque la idea es mostrar todo el turismo que se hace arriba de una moto y llegar a esos lugares que no están tan presentes. También Godoy Cruz y Maipú.

-¿Pensás al programa con proyección nacional y la posibilidad de viajar a otras provincias?

-Sí, es la idea. Y se están abriendo las posibilidades cuando lo podamos hacer. Primero lo pensé para una señal mendocina. Pero los productores que me ayudaron me dijeron de presentarlo en Buenos Aires y se dio que el Garage Tv se interesó. Y se verá en Argentina, Chile y España.

Esto es una cadena de amigos y conocidos, que desinteresadamente se unieron al proyecto y hoy es una realidad. Soy fanática de Mendoza y estos dos meses han sido un aprendizaje intenso, con la generosidad de la gente.

-¿Cómo te sentiste en tu regreso a la televisión?

-Bien, me encanta. La realidad es que siempre tuve libertad para mostrarme lo más natural posible y comencé en la tele por un casting y me fui abriendo camino. Pero una propuesta descontracturada, con naturalidad y lo que me sorprendió fue que en Buenos Aires gustó eso. Y dentro del canal es un perfil diferente a lo que vienen trabajando.

Ahora quiero que participen mujeres chef y también mujeres motociclistas que son muy pocas, pero las sumé al programa como compañeras de ruta.

-En cierta manera mostras a la mujer en un nicho al que no estamos acostumbrados a verlas.

-Tal cual. Darle el lugar a las mujeres en un mundo de hombres. Porque no es una cuestión de competencias ni discriminación, pero son mayoría. Entonces ponerlo en perspectiva es genial.

La ex Reina Nacional de la Vendimia se proyecta en la televisión nacional, con un programa diferente, que conduce y produce en la provincia. Lisandro Borra

Mendoza en dos ruedas

“Wine Ride” es una producción mendocina conducida por Lorena Lorca, que estrenó el sábado pasado por la señal de cable Garage Tv, dedicada al mundo de los autos y las motos.

El ciclo combina la experiencia del motociclismo, el turismo y la gastronomía, con la participación de chef y deportista mendocinos. Se emite los sábados, a las 22 horas. Con la posibilidad de volver a verlo, los lunes a las 11.30 horas; y miércoles a las 16.30.