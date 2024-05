Mariana Lara, la voz mendocina que le pone su estilo a la obra de Violeta Parra

Luego de dos años de trabajo, la cantante mendocina Mariana Lara finalmente editó su disco “Violeta”, un homenaje a la artista chilena Violeta Parra, y su legado en la música Latinoamericana.

Tras la edición de esta obra con un compilado de diez versiones del repertorio de Violeta, lo presentará en un concierto especial, esta noche en el teatro Independencia. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La cantante mendocina presenta su disco "Violeta".

Versiones del cancionero latinoamericano en clave moderna

En “Violeta”, Mariana Lara pone toda su vigor y pasión, para interpretar canciones que logra sentirlas como propia, y que son emblema del folclore latinoamericano.

Con la producción de Juan Olguín y Quito Pitot, la cantante grabó el álbum en el estudio Diapasón, de Javier Ledda y recopila temas como “Arriba quemando el sol”, “La Carta”, “La Jardinera” y “Run run se fue pal norte”.

“La elección de hacer un disco a Violeta fue a través. De una propuesta que me hicieron del departamento de cultura de Godoy Cruz en la que me sentí muy elogiada y al mismo tiempo sentí mucha responsabilidad, ya que su forma de decir y de trascender me conmueve muchísimo. Y el repertorio lo pensé con canciones donde pudiera sentirlas como propias para poder transmitirlas mejor pero también que fueran más cercanas al oído popular actual, intentando que quienes conocen a Violeta Parra, escuchen esta propuesta y puedan reconocer sus canciones pero también para que quienes no la conocen se sientan intrigados y alentar a escuchar tan rico material poético”, comenta Mariana Lara sobre la iniciativa de grabar su segundo disco.

Presenta su disco "Violeta", en el teatro Independencia.

Con la responsabilidad de ponerle voz a temas tan representativos, la cantante mendocina propone un viaje propio, que acerque al público una obra insignia del folclore.

“Quisiera con este álbum acercarme a las personas que aún no conozcan la obra de violeta y poder darle vigencia a su poesía, también tengo y tuve la intención de renovar la escucha de quiénes ya la conocían y por supuesto honrarla”, sostiene Lara.

Con una puesta especial casi cinematográfica, la presentación irá entretejiendo pasado y presente, con la intención de seguir perpetuando esta obra sin límite de tiempo ni geografías, pero sobre todo, resonar en cada uno de nosotros. Contará con la participación en vivo de Charlie Frites en bajo y producción musical en escena, Mariano Colombo en piano, Agustín Patiño en sintetizadores, el guitarrista Germán Pilliez, la percusión Ernesto Pérez Matta y la participación de Yasmín González, Noelia Montiveros y Vanesa Becerra, como artistas invitadas.

“Siento que al presentar VIOLETA en este emblemático teatro le doy la relevancia que merecen las canciones de esta autora, creo que es una forma de traer a la actualidad su poesía y la intención que tuvo de ser escuchada a través del tiempo para repercutir en los demás de alguna forma. Por lo mismo quería compartir este momento junto a mujeres también cantautoras que forman parte de la música local y que están como yo trazando caminos”.

MARIANA LARA PRESENTA VIOLETA

Día y hora: hoy, a las 21 horas.

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entradas: $3.000 (anticipada= y $4.000 (el día del espectáculo). En entradaweb.com.ar y boletería del teatro.