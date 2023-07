La mamá de Karina La Princesita sorprendió al contar el pedido que le hizo la cantante en su peor momento

Karina La Princesita habló en más de una oportunidad de su salud mental y llevó un mensaje a sus seguidores de la importancia de cuidarse y de escuchar al cuerpo. Ahora, fue su mamá quien se sentó en el estudio de LAM y contó detalles del mal momento que atravesó su hija.

La presión de su carrera artística y otros problemas personales, llevaron a Karina a un lugar oscuro del que le costó salir. Incluso, actualmente se ocupa y hace todo lo posible para salir adelante de la depresión y los ataques de pánico que sufrió hasta hace no mucho tiempo atrás.

Ángel de Brito invitó a su madre al programa y allí le preguntó por Karina, quien contó cómo acompañó a su hija en ese proceso. “Una vez estaba muy mal. Me pidió y me dijo ‘mamá, por favor, intername’. Yo llamé y disparé para todos lados, no sabía qué hacer. Ella es muy hermética, es muy raro que me haya dicho algo así”, reveló Mónica y sorprendió a todos con su confesión.

Karina La Princesita

“Yo sabía que estaba pasando cosas que la ponían mal, estaba nerviosa. Ella es grandiosa, en una leona. En lugar de ella, yo no sé lo que hubiera hecho”, expuso la mujer, orgullosa de la artista.

Fue en ese momento que Nazarena Vélez la interrumpió y contó que ella vivió algo similar. “A veces estiramos el pedido de ayuda hasta el último momento. En mi caso pasó mucho tiempo hasta llegar a esa instancia de ‘mamá, intername’”, indicó la panelista.

Y agregó: “Me pasó con mis padres cuando tuve que pedirles que vengan a vivir conmigo y mis hijos. Fue un momento límite, yo ya era grande y era coherente de que tenía que hacerme cargo de mi hijo. Entonces es muy difícil”.

El curioso posteo de Karina La Princesita en sus redes

Poco antes de que su madre hablara en LAM, Karina La Princesita posteó un curioso mensaje en redes. Si bien es común en ella lanzar indirectas por escrito, esta vez fue tajante al expresar a quiénes les permitirá ingresar a su vida, en esta nueva vida que decidió empezar a vivir.

Karina La Princesita

“Estoy en un momento de mi vida donde me importa una mierda lo que puedan decir. Lo que sume bienvenido, lo que no, les tiro la cadena en su cara”, lanzó picante.

“Primero yo, segundo yo y tercero tmb. Y un día no estaré más en el mundo pero no sin antes hacer todo lo que se me cante. Quiero que lo sepan!!!!!! Voy a estar bien como sea. Así que si no venís a sumar en mi vida SEGUÍ LA FLECHA A LA SALIDA. Besos”, cerró su posteo.

