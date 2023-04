La China Suárez confesó lo que todos creían sobre Rusherking: “No se te va el amor de un día para el otro”

A comienzos de mes, Eugenia Suárez había dado a conocer la ruptura con: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, comenzó escribiendo en sus redes sociales.

“Nos deseó un duelo con el menor sufrimiento posible”, agregó, dejando en claro que esta decisión le es muy dolorosa a ambos.

A algunas semanas de haberse separado, la China Suárez comenzó a sacar a la luz intimidades de su ruptura y como sigue adelante tras regresar a la soltería.

Hace algunas horas, Eugenia Suárez hizo un vivo de Instagram donde respondió las consultas de sus seguidores y volcó sus sentimientos sin filtros.

Teniendo en cuenta que sus más de 6.3 millones de seguidores, la ex Casi Ángeles se preparó para responder sobre su ex novio. Entre las dudas, le consultaron si ocurrió algo de gravedad: “No me peleé, me separé”.

La China habló de como se siente tras su ruptura con Rusherking

Asimismo, no les esquivó a los comentarios que mencionaban si ya dejo de querer a Rusherking: “Sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”, aclaró la China Suárez, sin vueltas.

El posteo de Rusherking sobre su nueva canción

Luego de que Eugenia Suárez y el músico dieran a conocer que le pusieron punto final a su noviazgo, el cantante lanzó su nuevo tema llamado Intensidad.

La China habló de como se siente tras su ruptura con Rusherking

Por el título, y lo que se puede oír, muchos han especulado que se inspiró en la China o en su relación, mientras duró.

Sin embargo, fue él mismo, el que decidió recurrir a las redes para hablar de su nueva canción: “Qué manija de sacar Intensidad”, comenzó diciendo en Twitter. A su vez, agregó que “La tengo guardada hace un año ya la pu… madre”.

La China habló de como se siente tras su ruptura con Rusherking

Con su última aclaración dejo en claro que fue escrita tal vez antes de que conociera a la China o cuando apenas comenzaba su historia de amor por mayo de 2022.