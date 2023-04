Una tajante China Suárez habló por primera vez de su separación con Rusherking: “No es la muerte de nadie”

El pasado miércoles, Eugenia China Suárez estuvo como invitada en el programa de Grego Rosello para Luzu TV y habló con el creador de contenidos largo y tendido sobre su vida personal.

La también modelo habló de todo, pero los temas que más resaltaron en la entrevista fueron el odio que recibe ella en las redes sociales y los cientos de rumores que se surgen sobre su vida privada.

No ha pasado mucho desde que se confirmó su separación de Rusherking y muchos usuarios comenzaron a relacionar la ruptura con un presunto amorío entre la China y Trueno, recientemente separado de Nicki Nicole.

Este rumor, que a la ex Casi Ángeles la atormenta, se dio por una serie de fotos que ella subió en Instagram colocando en la descripción el emoji de un rayo, clásica identificación del rapero. “Ahora pienso más antes de subir las cosas”, explicó.

La China Suárez habló de sus criticas en redes y su separación.

“No puedo dejar de vivir y estar dando explicaciones. La gente que me conoce y que me quiere ya ni me pregunta. Ya saben que se inventan un montón de cosas, que si puse un emoji se lo dediqué a tal. Tengo 31 años, ósea, de verdad. Ya levantan cualquier cosa”, agregó la China.

La reflexiva entrevista en Ferné con Grego, continuó con lo que se refiere directamente a la separación de los cantantes.

Todo comenzó cuando la China Suárez relacionó la gastronomía con las relaciones amorosas, haciendo analogía de la vez en la que no pudo desmoldar un budín de pan. “Lleva un montón de tiempo todo y cuando lo desmoldas te puede salir bien o te puede salir mal. Como las relaciones”, dijo.

“La gente piensa que tiene que ser flan o budín de pan y a veces no es blanco o negro en la vida, existen grises. A veces la gente piensa que es blanco, negro, enojado”, respondió tajante la China Suárez.

Sobre cómo se siente sentimentalmente, la China confesó que “es súper triste. Es una relación y nos pasa a todos y, obvio que es triste, pero no es la muerte de nadie. Lloro como todo el mundo y me deprimo y lo paso mal y toco fondo”, sumó la actriz.