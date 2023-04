La China Suárez se cansó de los rumores de reconciliación con Rusherking y fue tajante en un posteo en redes

La China Suárez y Rusherking se separaron a principios de abril. En ese momento, ambos compartieron posteos en sus redes en los que oficializaron la ruptura, de la que ya se venía hablando en algunos portales de noticias.

Mucho se habló sobre los motivos de la separación, ya que días antes del anuncio, la China Suárez fue como invitada al programa de Fer Dente y aseguró estar muy enamorada del cantante. Además, para el cumpleaños de la actriz, él le regaló un auto costosísimo y luego sacaron un tema juntos, muy romántico donde se los vio muy bien juntos.

Con el pasar de los días, la influencer Juariu deslizó la posibilidad de una reconciliación entre la artista y el cantante. Al mostrar que la China ya no tenía en sus redes el posteo en el que anunciaba la ruptura, dejó entrever que podría haber una vuelta.

Las fotos del supuesto casamiento secreto de la China Suárez y Rusherking.

Además, aseguró que podrían haberse encontrado en un hotel en Uruguay, por supuestas coincidencias en las historias de Instagram de ambos.

Sin embargo, la China Suárez se encargó de desmentir y ratificó que con Rusherking están separados. Incluso, a él se lo vinculó con Miss Mundo.

“No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Sólo una separación de dos personas que se quisieron mucho”, expresó a través de sus redes, cansada de leer que la vinculen con sus ex. Primero lo hicieron con Benjamín Vicuña y luego con el cantante.

La China Suárez se cansó de los rumores de reconciliación con Rusherking.

La China Suárez habría devuelto el auto que le regaló Rusherking por su cumpleaños

La ruptura entre la China Suárez y Rusherking sigue dando de qué hablar en los medios de Argentina. Días atrás, se supo que la actriz habría decidido devolver el auto de 20 mil dólares que le regaló el cantante.

La noticia se dio a conocer a través del programa Valentonados, de Radio Vale. Según los conductores del programa, la China Suárez habría iniciado una transferencia bancaria para devolver el vehículo descapotable que le había obsequiado Rusherking para su cumpleaños.

El auto que le regaló Rusherking

El auto en cuestión era un New Beetle modelo 2006, valuado en 20 mil dólares o cerca de 8 millones de pesos, que fue entregado con un moño, hace unos meses cuando la China festejó su cumpleaños.

La noticia sorprendió a muchos seguidores de la pareja, quienes esperaban que la actriz conservara el lujoso regalo del cantante. Sin embargo, parece que la China Suárez habría decidido tomar esta drástica decisión tras la separación.