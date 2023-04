La China Suárez contó como atravesó la separación y cómo actuó su entorno: “Ya no tengo amigas”

Eugenia “la China” Suárez ha dado una entrevista reveladora en los podcast de Luzu TV. La artista se abrió completamente a la hora de hablar de su vida privada y las personas que la han acompañado en su camino. Uno de los temas que se tocaron fue el de los memes que circulan sobre ella en las redes sociales.

“Depende de con qué tema se metan, del momento de mi vida en el que esté, y por lo general mis amigos y mi familia no suelen reenviarme nada”, afirmó la China ante la pregunta de Grego Rossello, el conductor de la entrevista.

La China Suárez habló de sus criticas en redes y su separación.

Sin embargo, cuando Rossello señaló que “nunca falta el ‘amigo mala leche’”, Eugenia no dudó en responder: “Es que ya no tengo, pero he tenido”.

La actriz explicó que en el pasado le afectaban mucho los comentarios negativos que le llegaban a través de las redes. “Me han hecho miles de esos comentarios y te sentís leproso, literal. Pero en un momento de vulnerabilidad, sos más chicos y que se yo, me angustiaba”, confesó.

La China Suárez contó que se refugiaba en su amiga

“La que siempre estuvo ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agus que me decía ‘¿No te das cuenta de que quien te dice eso no es una amiga?’. Y yo le decía ‘no, pero me dijo que no quería subir fotos conmigo porque su feed se le llenaba de malos comentarios’”, contó la artista.

La China Suárez está pasando uno de los momentos de mayor circulación en la farándula argentina. Pasó, de hace aproximadamente un mes, a grabar un videoclip y generar rumores de una supuesta boda a que ahora hablemos de su separación con ese mismo artista con el que grabó la canción.

La boda del año: Rusherking y la China Suárez mostraron un adelanto del videoclip de “Hechizados”

El supuesto casamiento secreto de la China Suárez y Rusherking.

La vida de la actriz está siendo una montaña rusa de emociones y es sin duda increíble verla de manera tan adulta, renovada y despertando buenas vibras, dejando de lado la presión social que está atravesando.