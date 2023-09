La áspera frase del ex de Fátima Florez cuando se enteró que la imitadora y Milei irán a lo de Mirtha Legrand

Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, habló por primera vez de la relación de la imitadora con Javier Milei. El productor teatral estuvo en pareja más de 20 años con la artista y no solo confesó que sigue enamorado, sino que opinó de cómo la ve con el candidato a presidente.

Las cámaras de A la tarde (América) encontraron a Norberto Marcos en plena vía pública y el periodista Matías Vázquez fue en búqueda de sus declaraciones. “La vida continúa. Fátima es grande, sabe lo que hace y todo lo que hizo, lo hizo a conciencia, supongo”, dijo sobre cómo afrontó su separación.

Luego, fue consultado por la participación de Fátima y Milei en la mesa de Mirtha Legrand y fue tajante: “Creo que forma más parte de la campaña de él que algo conmigo”.

“¿Creés que no hay amor de Milei hacia Fátima, que es más campaña?”, insistió el notero. “Yo no digo eso, no conozco la situación para opinar”, respondió, intentando alejarse de la situación.

Norberto Marcos confesó que sigue enamorado de Fátima Florez

El cronista le preguntó a Norberto si sintió que Fátima le soltó la mano y el respondió sin vueltas: “No, el amor se terminó. Y cuando el amor se acaba no hay nada que hacer”. Además, reconoció que sigue enamorado de la humorista.

“¿Creés que Fátima tendría que haber manejado esto de otra forma?”, le preguntaron. “Ella sabe lo que hace, es una persona grande, fueron más de 20 años juntos, toda una lucha juntos. Ella decidió otro camino y lo respeto”, y corrigió al cronista cuando le atribuyó la creación de la artista. “Yo no hice a Fátima Florez, yo ayudé a construir a Fátima Florez. Fue un trabajo de a dos”.

Norberto Marcos rompió el silencio.

Además, contó que trata de no ver todo lo relacionado a la nueva relación de la imitadora. “No encuentro a Fátima ahí, no la conozco”. Al mismo tiempo que desestimó las supuestas ambiciones políticas de su ex: “No creo que ser primera dama sea el desvelo de Fátima. Ella es artista”.

Y a corazón abierto, volvió a manifestarse enamorado. “Sigo llorando por ella. Que tenga la mejor de las suertes, que siga triunfando. Pero nadie la va a amar como yo”, cerró.

Javier Milei y Fátima Florez van en serio y darán un importante paso. Captura del video.

