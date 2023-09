Norberto Marcos culpó a Fátima Flórez de ser la responsable de “4 stents y dos by pass”

Tras su separación de Fátima Flórez y el inminente romance con Javier Milei, la palabra de Norberto Marcos, su ex y productor artístico cobra mucha fuerza ya que estuvieron juntos más de 20 años.

Este jueves, Norberto rompió el silencio en Socios del Espectáculo y contó cómo se siente tras la ruptura no sólo amorosa sino también laboral y afirmó que la carrera de Fátima le costó caro.

Norberto Marcos rompió el silencio en Socios del Espectáculo

“Él está triste, hemos contado que está difícil su situación anímica más que nada. Aparentemente todo lo que tenga que ver con los papeles lo estarían ordenando, como contó también un poco Nancy acá. Él ya habló con abogados, llegado el caso, a ver qué va a pasar. Pero bueno, lo que tiene que ver con el derecho de autor, ya lo explicamos, es irrenunciable, comenzó narrando Adrián Pallares.

A su vez, Rodrigo Lussich procedió a leer el chat que estaba en pantalla con los textuales de Marcos. “No fue nada fácil, siempre la cuidé. Y me costó, dice, por Fátima y por la relación. Me costó cuatro stents y dos bypass. Y si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima... es porque más allá del indiscutible gran talento de ella. Evidentemente, tan mal no se hicieron las cosas”, afirmó Norberto.

“Él dio parte de su vida o de su salud, por decirlo de alguna manera, en construir la carrera de Fátima Flórez. Es una ingrata, una desagradecida, se fue, me dejó. Después el subtexto que uno puede agregarle a eso, hay muchas cosas, porque obviamente él está diciendo, di mi salud por ella y ella... Y así me pagó, y así me pagó”, concluyó Pallares analizando el comunicado de Norberto Marcos.

