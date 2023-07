Fátima Florez quebró en llanto al hablar de su separación de Norberto Marcos: “Estuve toda mi vida con él”

Mucho se habló sobre la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos, quien no solo era su marido sino también su representante. Hasta el momento, la exitosa imitadora se había llamado al silencio, pero decidió explayarse sobre su separación en LAM y respondió todas las preguntas de Ángel de Brito.

La artista fue como “angelita” invitada al piso del ciclo de AméricaTV y allí se sinceró, por primera vez, sobre su separación. “¿Por qué te guardaste? ¿Qué te pasó?”, indagó De Brito y le dio el pie a Fátima para que se exprese al respecto.

“Me parecía lo más apropiado. Además, me sentí no sé si incómoda o rara... obviamente que me sacudió bastante. Me sobrepasó la repercusión y no estoy acostumbrada”, explicó al respecto de la decisión de no dar notas ni declaraciones sobre su separación.

“No me sentí nada bien y cuando vuelvo a tocar el tiempo siento que no lo superé del todo. Me angustia tocar el tema”, se sinceró la actriz y no contuvo las lágrimas en pleno vivo.

Fátima Florez y Norberto Marcos terminaron su relación.

Fátima Florez no descartó una futura reconciliación con Norberto Marcos

Ya más tranquila y cómoda para hablar del tema, Fátima Florez reconoció que le duele hablar del tema y por eso se cuida. “No me gusta decir la palabra ‘separados’. Estamos viviendo en casas separados, pero estamos unidos por el amor, porque nos seguimos amando y nos seguiremos queriendo, y también seguimos trabajando juntos”, contó.

Fátima Florez habló de su separación de Norberto Marcos.

“Esto me hace mal porque estuve toda mi vida con él, desde que tengo 19 años. Mirá el tiempo que pasó y mirá como estoy hoy. Son muchos meses. Yo digo que es el gran amor de mi vida”, agregó.

Y si bien por ahora prefiere mantener la relación con Norberto como está, no descartó una reconciliación a futuro: “Estoy procesando todo esto. Nosotros estábamos acostumbrados a convivir y trabajar juntos, estar todos los días las 24 horas por ahí es mucho. Seguramente, este respiro nos va a hacer muy bien a los dos porque somos buena gente ambos”.

