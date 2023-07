Jey Mammón y el duro cruce con Laura Ubfal y Pampito: “Que me compares con Darthés es una falta de respeto”

Jey Mammón accedió a hablar una vez más, pero esta vez desde un estudio de televisión y tras haber denunciado a Lucas Benvenuto, el joven que en el 2020 denunció al conductor por abuso sexual cuando era menor de edad. En Intrusos, el humorista habló de todo con Flor d el V y mantuvo un duro cruce con Laura Ubfal y Pampito.

La conductora y los panelistas escucharon atentamente cada respuesta del exconductor de La Peña de Morfi, pero mediando la nota, Pampito salió al cruce y lo encaró: “Nos estás acusando a todos, te escucho hablar y estás como dando clases a la televisión de cómo tocar el tema”.

“Entiendo que en algún punto la tele fue dura con vos, pero porque una persona se sentó en la televisión a decir que vos lo habías violado ¿sos conciente de eso? Estás hace dos horas estás dando cátedra a la tele”, continuó el periodista.

“Mirá Pampito, no estoy dándole cátedra a la tele y te estoy diciendo que tengo pruebas contundentes”, respondió picante el humorista. Y el intercambio fue subiendo de tono cuando el panelista lanzó: “Vos tenés que darnos explicaciones”.

“Vine a charlar con Flor, no vine a dar explicaciones. Es más, no tengo por qué darles explicaciones. Es más, ahora hay una causa, nunca hubo una causa , pero ahora sí”, respondió Jey, quien regresó a un estudio de televisión tras su desvinculación de La Peña de Morfi.

En esa misma línea, el famoso le reprochó en pleno vivo haber dicho que tener “14 o 16 es lo mismo, es delito”. Ante la negativa de Pampito, Jey Mammón le dejó en claro que había visto todo. Y resaltó: “Hay una denuncia falsa sobre una persona que dice que lo violé a los 14 años”.

Laura Ubfal se cruzó con Jey Mammón y le dijo que le recordaba a Darthés

Luego, se sumó al debate Laura Ubfal, quien aseguró que no le cree a Jey Mammón ni una sola palabra. Primero le recordó una frase que el conductor usó para con Lucas Benvenuto y la citó : “Te deseo que puedas sanar tu alma” y fue tajante: “Me cuesta creer que vos no sabías lo que él había vivido, que no sabías nada en tantos años de relación”.

Jey Mammón estuvo en "Intrusos" y tuvo una tensa discusión con Laura Ubfal y Pampito. (Foto: Captura de pantalla)

Y sumó que le dolía que fuera contra él en la Justicia: “Te lo digo de frente, me parece la técnica Darthés y estoy en contra de ir contra él”. Fue entonces que Jey se molestó por las opiniones de los periodistas y expresó: “Si abrimos el juego al panel ¿es para que hagan preguntas o para que me juzguen?”.

“Estos temas de abuso y de violación no son un tema de fe, de te creo o no te creo. Es irresponsable y ahora estoy haciendo un juicio de valor del trabajo tuyo Pampito y del tuyo Laura Ubfal”, lanzó furioso y agregó: “Que me compares con Darthés es una falta de respeto”.

