Gastón Trezeguet habló del premio de Gran Hermano y destrozó a una de las campeonas

Días atrás Gastón Trezeguet rememoró cuando se repartió el premio entre los finalistas de Gran Hermano en plena crisis económica que atravesaba el país.

En medio de las especulaciones por el premio que recibirán los ganadores de Gran Hermano 2023, el panelista reveló cuánto le pagaron por haber llegado a la final- consiguió el tercer puesto- de la edición 2001.

El panelista de GH recordó las viejas ediciones y destrozó a una campeona.

Teniendo en cuenta el contexto político social que vivía la Argentina, Trezeguet remarcó que el dinero que ganó, en ese entonces, no servía de nada y que incluso se le devaluó por el cambio de moneda.

“Vos seguramente ni habías nacido, pero cuando yo llegue a la final de #granhermano y se repartió el premio entre los finalistas, año 2001; un peso, un dólar. El banco no solo me los transformó en pesos a la fuerza, sino que ni pesos me dio, me dieron papelitos de colores... Patacones”, sentenció en X, todavía indignado.

Gastón Trezeguet criticó duramente a Viviana Colmenero

Hace meses, cuando la sospecha de que el 2023 cerraría con otra edición de GH, Viviana Colmenero expresó su deseo de ser parte, como lo es, por ejemplo, Gastón Trezeguet. Vieron que comienza un nuevo, GH no sería mejor que nos contraten a los ex GH especialmente a los ganadores/as y finalistas? de otras ediciones”, había manifestado.

Sobre esto, el propio Trezeguet le recomendó un poco de introspección a quién fue campeona en 2002. “Hay que hacer un poco de autocrítica a ver si alguna vez respondió bien a un debate, si hablaste bien del programa”, recordó.

“Pero no porque sea un reclamo de la producción, sino que, si desapareciste, después no te quejes”, advirtió Gastón Trezeguet. Además, se comparó con Colmenero. “Yo siempre estuve al pie de cañón tratando de mantenerme como referente del programa. Te alejaste durante 15 años del formato, y cuando de pronto explota y le va bien querés sumarte”, cerró.

