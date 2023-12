Se filtraron imágenes de Zoe Bogach en el baño de Gran Hermano 2023 y se hizo viral

La concursante de Gran Hermano 2023, Zoe Bogach, se convirtió en tema viral en las redes sociales debido a un incidente en el baño de la casa, generando apoyo y críticas en línea.

Un usuario identificado como @desquiced compartió una foto de Zoe en el baño de la casa de Telefe, colocando trozos de papel alrededor de la tabla del inodoro para evitar el contacto directo. Esta acción, que resonó entre muchas mujeres, desencadenó muestras de solidaridad en las plataformas digitales.

Las fotos de Zoe Bogach en el baño de GH

“Te entiendo, hermana”, expresó el usuario que publicó la imagen, desencadenando respuestas de apoyo hacia Zoe Bogach y críticas hacia Gran Hermano por enfocar una cámara directamente al inodoro utilizado por los participantes.

Las reacciones en la red social fueron variadas, con comentarios que respaldaban la acción de Zoe: “Es que siendo 21 literalmente es un baño público”, “Con hombres en la casa, totalmente justificable”, “Me identifico totalmente”, fueron algunas de las respuestas comunes entre los usuarios.

Qué dijo Zoe Bogach sobre Milei que sus compañeros la silenciaron

Además, se ha reportado otro episodio en el que Zoe intentó iniciar una conversación sobre un tema político, específicamente sobre la presidencia de Milei, durante un momento distendido en el jardín con otros concursantes. Sin embargo, su intento fue silenciado por otros participantes que prefirieron cambiar de tema.

Joel preguntó: “¿Cómo debe estar el país no? En la primera semana del nuevo presidente”.

“¡Mal! Yo quería ver la… ¿Ustedes votaron a Milei?”, averiguó con sutileza Zoe. “Ay, no se dice eso”, le contestó Joel. Isabel sumó con tranquilidad: “Ni escuché qué dijo, no lo repitas. No sé qué es, pero no lo repitas”

Durante la charla, Joel Ojeda y Isabel de Negri optaron por evitar el tema y desalentar la discusión sobre política en el reality. “No se dice eso”, advirtió Joel, mientras que Isabel reforzó la postura al señalar que no estaba interesada en el tema.

