Así es la lujosa casa de Zoe de Gran Hermano: muchísimos espejos

El regreso de Gran Hermano 2023 a la pantalla de Telefe marcó la entrada al intrigante universo del reality para Zoe Bogach, una de las primeras participantes en adentrarse en la cautivadora casa. Sin embargo, antes de su inmersión en el programa, Zoe habitaba un moderno departamento que revela su estilo único.

El hogar se caracteriza por sus espacios amplios, abundante luz natural y una decoración minimalista que crea un ambiente moderno y acogedor.

Desde la entrada, un rincón llamativo destaca: un espejo vintage de forma ovalada con un elegante marco dorado adorna una de las paredes, convirtiéndose en un escenario ideal para fotos y mostrando la personalidad estética de Zoe.

El departamento se organiza con una distribución abierta que potencia la sensación de amplitud. Paredes blancas y suelos de parquet crean un lienzo neutral que se combina con muebles y accesorios en tonos claros, contribuyendo a la luminosidad y frescura del lugar.

Un balcón accesible mediante una puerta corrediza transparente se presenta como un oasis al aire libre. Adornado con varias plantas, este espacio no solo proporciona un respiro verde en el entorno urbano, sino que también agrega vitalidad y color al hogar.

La habitación principal refleja la sencillez elegante característica del estilo de Zoe. Un amplio placard almacena su colección de ropa, mientras que un gran espejo realza la luminosidad y brinda la sensación de mayor espacio. La cama king size ocupa el centro del dormitorio, creando un ambiente cómodo y relajante.

Zoe logró fusionar elementos clásicos y modernos en su hogar, creando un espacio funcional y visualmente atractivo. La combinación de elementos vintage, tonos suaves y toques naturales revela una estética bien cuidada que refleja la personalidad única de la participante de Gran Hermano.

El video de presentación de Zoe en Gran Hermano

En su video de presentación, Zoe compartió detalles sobre su personalidad y estilo de vida: “Me mantiene mi papá. No me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas, literalmente tardo dos horas antes de salir para prepararme”.

Además, expresó sus inquietudes sobre compartir un solo baño en la casa de Gran Hermano y compartió sus aspiraciones de vivir una vida similar a la de su madre. Con honestidad, reveló su falta de experiencia en tareas domésticas, sentando las bases para lo que podría convertirse en un desafío dentro del reality.

