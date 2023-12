Podrán brindar en paz: así serán las galas de Gran Hermano para la Navidad y el Año Nuevo

Telefe apostó por una nueva edición de Gran Hermano para este 2023, sabiendo que a poco menos de dos semanas del arranque tendrían que hacer modificaciones en la grilla.

El motivo no es otro que la Navidad y el último día del año, que caen en domingo, días en las que los concursantes abandonan la casa más famosa del país. Es por eso, que ya se conocieron las modificaciones que sufrirá el formato.

La semana comenzó en normalidad: el miércoles hubo nominaciones, el jueves el líder de la semana (Martín Ku), modificó la placa y se esperaba que el domingo 24, alguien (Juliana, Catalina, Alex, Carla o Agostina) abandone la casa. No obstante, no será así.

La segunda gala de eliminación será el lunes 25, en pleno final de la Navidad. De esta manera, el espacio de la nochebuena será rellenado con un especial de Espiando la casa, que se trasmitirá desde las 23.15 por DirecTV DGo, con una intervención previa de Abel Pintos.

El jurado de Got Talent no estará dentro de la casa, si no que se trata de su presentación en el marco del festival America Rockstar, que se llevó a cabo en la Rambla del Club del Golf, en Montevideo, donde cantó para casi 50 mil personas.

Como se dará la semana de Año Nuevo en Gran Hermano

La semana siguiente se repetirá la modificación de fechas: la gala de nominación quedará el miércoles 27, el jueves habrá noche de reajuste de placa, el domingo 31 se mostrará un especial de “Espiando” y el tercer eliminado saldrá de la casa más famosa el primer día de enero del nuevo año.

Luego, se retomará la programación habitual, teniendo que nominar a dos días de la última eliminación – antes habrá prueba del líder-, reajuste de la placa y el domingo 7 de enero se conocerá a la cuarta personalidad en abandonar el certamen.

