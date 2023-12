Balance de la televisión 2023: o eso que pasó entre un Gran Hermano y otro

La televisión argentina tuvo un verano glorioso. Desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, los televisores se clavaron en “Gran Hermano” y Telefe tocó el cielo con las manos. El reality más grande de todos copó el rating y despertó a la televisión de una modorra pasmosa. Hasta ese momento, un éxito se medía en 15 puntos de rating, como muchísimo. “Gran Hermano” promedió los 24.

Con la salida del campeón, Marcos Ginocchio, y con las luces apagadas, también se apagaron las ganas de ver televisión. Hubo como una especie de interrogante generalizado: “Y ahora, ¿qué vemos?”. Para los usuarios de redes sociales, podría ilustrarse este momento con el meme de John Travolta desorientado.

Podría decirse que Wanda Nara vino a salvar las papas y, poniéndose al frente de “Masterchef”, logró que Telefe mantuviera una gran parte de la audiencia cautiva. La empresaria argentina, ahora radicada en Turquía por el presente deportivo de su marido, Mauro Icardi, en el Galatasaray, sorprendió a todos para bien. Supo desenvolverse con frescura y se ganó el cariño de sus compañeros de trabajo.

En diálogo con Los Andes, Donato De Santis reveló que Wanda era una mujer extremadamente profesional y adorable. Una cosa es cierta y es que esta temporada pasó sin pena ni gloria. Lamentablemente, muchos tendrán que hacer un gran esfuerzo por recordar que se emitió este año y otros, por recordar a sus participantes.

El otro tanque que vino a salvar a Telefe fue “Got Talent Argentina”, que con picos de 15 puntos de rating, hizo que el canal de las pelotas retuviese la corona. Con Lizy Tagliani en la conducción y con Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña como jurados, este formato mantuvo la atención de la audiencia, y a Mendoza nos dio una enorme alegría ya que los campeones fueron los hermanos Ortiz, de nuestras tierras.

El 2023 fue un año de grandes cambios. Marcelo Tinelli logró “el pase del año” y de ser el conductor de Eltrece pasó a ser el gerente de contenidos de América TV. El movimiento de las fichas logró posicionar al canal de Daniel Vila como el segundo más visto.

La tarde y la noche, con programas como “Intrusos”, “El Diario de Mariana”, “A la tarde”, por ejemplo, desestabilizaron al canal que dirige Adrián Suar. Pero, hay que decirlo, él fue el único que se animó a poner ficción local al aire y no le fue tan mal. Primero fue “ATAV” y después llegó “Buenos chicos”.

Tímidamente, “Buenos chicos”, protagonizada por un elenco joven y variopinto, le empezó a hacer sombra al “Bailando” de Marcelo Tinelli, que se demoró en estrenar y recién vio la luz en septiembre. Sin grandes cambios, la propuesta del conductor apenas sobrepasa los 8 puntos de rating y no repunta.

Hasta acá podemos decir que el 2023 fue el año del reality. “Gran Hermano”, “Masterchef” y “Got Talent”. Tres tanques que mantuvieron a la audiencia prendida a la televisión. Todo un logro, considerando que el streaming, en sus formas varias, viene ganando terreno.

Por un lado, el streaming entendido como televisión “on demand” a través de las plataformas. Ver lo que uno quiere cuando quiere, más cómodo imposible. Y por el otro lado, el streaming como ese espacio nuevo, y polémico para los ortodoxos de los medios, que no es televisión y radio. Luzu Tv ostenta el trono con la bestial cifra de 60 mil usuarios/vistas en vivo. Migue Granados con Olga lo sigue de cerca a Nico Occhiato y sólo logró “ganarle” con la mítica entrevista a Lionel Messi, en Miami.

El año termina como empezó: con “Gran Hermano” al aire. El verano, esta vez, no estaría siendo tan glorioso y el rating no acompaña. Es ley que cuando algo funciona, si se hace una versión muy cerca no tiene el mismo éxito. Esta edición arrancó con todo, pero ahora el rating se estancó en los 15 puntos, con dos semanas al aire.

Ahora viene el verano y la programación se relaja, pero ante una economía complicada, parece un poco lejana la opción de ver a los elencos en locaciones veraniegas o móviles desde La Feliz. El país, la crisis, las nuevas formas de consumir televisión, hace que todo cambie permanentemente.

