Estrenos de cine: qué películas llegan a los cines de Mendoza este jueves 18 de mayo

Hoy llega a los cines argentinos la décima entrega de “Rápidos y furiosos”, la exitosa franquicia, que recibe el nombre de “Fast X”.

La expectativa se empezó a sentir días atrás, cuando se realizó el avant premiere mundial en ciudad de México. Los actores Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Daniela Melchior y el director Louis Leterrier visitaron el DF.

¿De qué trata “Rápidos y Furiosos 10″?

En esta entrega, anticipa la sinopsis: “A través de varias misiones y contra lo imposible, Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia han sido más astutos y más rápidos que todos los enemigos se le han cruzado en su camino. Ahora se enfrentan a su enemigo más letal: una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado que está alimentado de una venganza sangrienta, y está decidido a destruir a su familia y destruir todo, y a cualquier persona, a los que Dom ama”.

Diesel recordó que antes había estado en el país para la alfombra roja de otra película de la franquicia con su fallecido amigo y compañero de elenco Paul Walker en 2009 y habían prometido que volverían. “Siempre cumplo mis promesas y para mi hermano Pablo. Gracias, gracias, gracias por todo mi gente, tú eres mi familia”, subrayó Diesel, quien estaba visiblemente emocionado por el recibimiento del público.

Rodriguez recordó “las peleas” que tuvo con el director del primer filme para hacerle entender el personaje de una mujer ruda y callejera como su Letty debía desenvolverse de forma natural y justificada.

“Y por todas las peleas que yo tuve con esta gente, para que entendieran que hay una integridad ahí también, es una cosa bella verlos a todos ustedes 22 años después de todas esas peleas”, resaltó. “Es una cosa preciosa, y es humilde y es de corazón”.

El filme es el que retrata más puntos del planeta de la saga, incluyendo Roma, Río de Janeiro, Londres, Los Ángeles y la Antártida.

El director francés Louis Leterrier señaló que para él era un sueño haberse incorporado a la familia de “Rápidos y Furiosos” después de ser admirador de la serie de películas y compartió su enfoque para esta nueva entrega: “Quería regresar a los autos, así que lo que verán es cinematografía para los autos y los personajes estarán en acción. Es acción y narrativa sin parar. Todo se trata del amor y de la familia”, manifestó.

La actriz Michelle Rodríguez entre los anfitriones de la alfombra roja de la película "Fast X" (“Rápidos y Furiosos X” ) en la Ciudad de México el lunes 15 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista)

Melchior, quien es originaria de Almada, Portugal, habló en “portuñol” y en inglés, también dijo que estaba viviendo una fantasía. “Para mí es un sueño hecho realidad poder estar con los actores a los que he admirado y con los que he soñado desde que era pequeña”, expresó sobre el elenco que también integran Jason Momoa, Helen Mirren, Charlize Theron y John Cena. “Vengo de un país muy pequeño donde los actores simplemente no sueñan con eso”.

Jordana Brewster, quien ha formado parte de la serie desde sus inicios en el papel de Mia Toretto, habló del impacto que ha tenido en ella su personaje. “Suelo pensar: ¿qué haría Mia? Porque Mia es una mejor persona que yo”, afirmó. “Tiene muy buenos valores, su enfoque de familia, su enfoque de impulso, es muy buen rol a seguir”. AP

