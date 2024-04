Estrenos de cine: ¿Qué películas llegan a las salas de Mendoza este jueves 25 de abril?

¿De qué trata “Desafiantes”?

Tashi es una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en mala racha, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick, su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar. Dirige Luca Guadagnino y actúan Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist.

¿De qué trata “Red” (“Turning Red”)?

La película animada de Disney Pixar, estrenada originalmente en streaming en 2022, llega por primera vez a los cines. En ella conocemos a una nena de 13 años que se transforma en un gigante panda rojo cada vez que atraviesa emociones muy fuertes.

¿De qué trata “Spy x family Código: Blanco”?

Él es un espía. Ella es una asesina. Juntos, Loid y Yor ocultan sus dobles vidas mientras fingen ser la familia perfecta. Sin embargo, su hija adoptiva, Anya, que es telépata, conoce los emocionantes secretos de ambos sin que lo sospechen. Bajo la excusa de llevar a su familia a una escapada invernal, los intentos de Loid por avanzar en su misión en curso, Operation Strix, se complican cuando Anya se involucra por error, desencadenando acontecimientos que amenazan la paz mundial. Película animada proveniente de Japón, dirigida por Takashi Katagiri.

¿De qué trata “Contra todos”?

La nueva película de acción producida por Sam Raimi es protagonizada por Chico, un joven sordomudo que deberá enfrentarse a la matriarca de la desquiciada familia Van del Koy que tiene a toda la población bajo su yugo. Tras vivir una trágica infancia, un enigmático chamán le ha convertido en un instrumento de venganza listo para hacer justicia. Intentando encontrar su lugar en el mundo, Chico, se unirá a un peculiar equipo que decide resistirse a un sistema irracional implantado por la corrupta dinastía. Actúan Bill Skarsgård, Jessica Rothe y Michelle Dockery.