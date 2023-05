La relación con Ben Affleck, sus recuerdos de Argentina y su éxito en Netflix: Jennifer Lopez habla de todo

Jennifer Lopez vive el mejor momento de su vida: pareja, trabajo, proyectos... Nacida en el barrio del Bronx, en Nueva York, el 24 de julio de 1969, es una artista multifacética que se abrió camino en el mundo de la música tanto como en el del cine, esquivando clisés, aprovechando sus curvas cuando lo precisó, pero dejando en claro que está orgullosa de ser una latina en los Estados Unidos.

Ahora llegó a Netflix el viernes pasado con una nueva película. Estrenó “La madre”, que coincidió con la celebración, el domingo 14, del Dia de la madre en los Estados Unidos. Pero no es una película familiera. Es un thriller, en el que su personaje, una asesina letal, debe abandonar a su beba, por temor a que la persigan a ella también. No se sabe si es hija del personaje de Gael García Bernal, o de Joseph Fiennes.

Hay actores y realizadores que provienen del mundo latino, que cuando se los entrevista en un junket internacional, prefieren hablar en el idioma que comparten con el periodista. Pareciera que no es del agrado de Jennifer Lopez, porque la gente de prensa que hace los arreglos de la nota aclara que son 5 minutos, que debe ser en inglés y centrarse en la película, pero ella no se molestará en lo más mínimo en responder otras cuestiones.

No será el castellano, entonces, el idioma en el que le preguntaremos si está en su mejor momento, tanto profesional como personal. En esta entrevista de Clarín habla de todo.

-Jennifer, ¿qué conocés de la Argentina?

-¿Qué sé yo de la Argentina? He viajado allí algunas veces. Es un país hermoso, con gente hermosa y tienen una comida increíble, jajaja. Pero ha pasado un tiempo. No he estado allí en mucho tiempo. Solía ir mucho por mi música, como cuando comencé a hacer música, y no he vuelto. ¿Cómo es por ahí estos días? Mi compañera de elenco (Lucy Paez, que interpreta a su hija en la ficción) me contó que tienen un equipo de fútbol ganador (por la Selección argentina), ¡así que las cosas están muy bien ahora!

-Me puse a pensar y no recuerdo que hayas interpretado a una heroína de acción como ésta en tu carrera.

-He hecho películas de acción, antes, al principio de mi carrera, pero no donde yo era la estrella de la película o la “persona” de acción. He estado en muy pocas. Hice “Money Train” (“Asalto al tren del dinero”, con Woody Harrelson y Wesley Snipes), y “Out of Sight” (“Un romance muy peligroso”, con George Clooney) al principio de mi carrera, pero nunca era yo la estrella de acción de la película. Y no creo que veamos esto con las mujeres, y mucho menos con las mujeres que no tienen entre 20 y 30 años. Y menos aún con las mujeres que son, ya sabés, “latinas” (dice en castellano). Así que fue realmente una bendición poder obtener este papel en este momento de mi carrera, y realmente me sentí empoderada.

Yo estaba como “está bien, puedo hacer esto. Soy fuerte, soy atlética, puedo aprender estas escenas de lucha. Voy a pelear, voy a entrenar”, voy a aprender a, ya sabés, dispararles a estos tipos. Es una francotiradora y una veterana de combate. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Pero lo que está en el centro de la película, más que cualquiera de esas cosas que te mencioné, es que ella es madre. Eso es lo que cambia su vida.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Jennifer Lopez en una escena de "The Mother". (Ana Carballosa/Netflix vía AP)

-Vos sos productora de “La madre”, como también lo has sido en tus últimas películas. ¿Te gusta producir? ¿Qué es lo que más te motiva hacerlo?

-Me encanta contar historias. Toda mi vida se trata de ser creativa de esa manera y contar historias. Y ya sea que esté escribiendo una canción, o haciendo un álbum o interpretando un papel o produciendo una película, todo es, para mí, el mismo tipo de energía. Energía creativa -se entusiasma-. Y me encanta producir películas, porque amo participar desde el principio en el nivel del guion, o incluso antes. Tener una idea y desarrollar un guion y contratar a un escritor y trabajar con ese guionista y, ya sabés, pasar a la siguiente etapa de vender ese guion y saber que hay tanto en la producción que llegás a ser más que un actor. Tenés la oportunidad de ser realmente parte del proceso creativo y en un nivel muy profundo. Entonces, es muy satisfactorio para mí poder producir. Y también podés elegir las historias que querés hacer. No tenés que esperar a que alguien te llame y te diga: “Hey, ¿qué tal este papel?”, y esperas y oras al Cielo para que puedas crearlo por tu cuenta. Al producir podés tomar algún tipo de decisiones sobre tu propio destino. Y eso también es muy enriquecedor.

The Mother. (L to R) Jennifer Lopez as The Mother, Lucy Paez as Zoe in The Mother. Courtesy of Netflix © 2023.

El gran momento de Jennifer Lopez

-¿Estás en el mejor momento de tu carrera y de tu vida?

-Diría que mi vida es bastante increíble en este momento. Me encanta. Me encanta. Mirá con quién tengo que trabajar, me pongo a trabajar con Niki Caro en esta gran película. “La madre” es la película más grande que mi compañía haya producido jamás. Tengo unos hijos increíbles, y un esposo increíble y todo es hermoso.

JLo se lució en la alfombra roja de The Mother

Se siente muy bien haber llegado a un punto en mi carrera en el que me ofrecen un papel como éste en este momento. Quiero decir, eso es bastante surrealista en cierto modo. No pensé, en este momento de mi vida, en mi carrera, que esto estaría sucediendo. Y mi próxima película es otra película de acción. Ya sabés, hay algo que está sucediendo, un momento en el que ya no estamos encerradas “en una caja”, como que te indican esto es lo que debés hacer y así es como se hace. Es que en un momento determinado ya no vas a estar haciendo estas cosas. Simplemente, creo que hay posibilidades ilimitadas de lo que podés hacer a cualquier edad. Y creo que eso es importante para mí, para vivir como persona.

Y no hay tiempo para más preguntas en estos tiempos de Zooms abreviados y entrevistas no presenciales.

-Muchas gracias -se despide, ahora sí, en castellano, Jennifer Lopez-.