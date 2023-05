Carlos III y Luca Prodan: La historia entre el músico y el rey de Inglaterra

Sin Gordonstoun, el colegio escocés fundado por el alemán Kurt Hahn a fines de la década del ‘40, Sumo no hubiera existido. Es que allí se conocieron Luca Prodan y Timmy McKern, cantante y mánager respectivamente de ese cóctel explosivo de reggae, afterpunk e ironía corrosiva que formateó al rock argentino de las décadas subsiguientes a la del ‘80, la de su fundación.

En 1968, el año del ingreso de Timmy, Luca ya llevaba bastante tiempo en el establecimiento educativo (al que ingresó con nueve años) que buscaba la creación de una sociedad basada en el compromiso, la responsabilidad, la honestidad, la justicia y el servicio a los demás”, según la investigación realizada por Oscar Jalil en Libertad divino tesoro, una biografía coral de Prodan.

Para ello, Gordonstoun funcionaba sobre un estricto cumplimiento de las normas, que incluía métodos de castigo como los baños de ducha fría. “Entre las bases formativas, Hahn puso mucho énfasis en la educación física y la disciplina militarista”, amplía Jalil en su opúsculo de 517 páginas editado por Planeta.

El ex príncipe Carlos, coronado como el rey Carlos III del Reino Unido fue alumno de Gordonstoun ingresó a sus 14 años. Y no sólo eso, compartió cursado con Prodan. “Fue compañero de Luca y de mi hermano”, confirma McKern en diálogo con VOS.

“No tengo muy en claro si eran amigos o no, porque cuando yo entré Carlos ya se había ido. Pero sí te puedo decir que Luca y el príncipe compartían la misma casa… Es que el colegio estaba separado en varias casas, en las que vivían 50 chicos en cada una”, añade Timmy, que llegó a Gordonstoun luego de haber hecho un par de años en el San Pablo de La Cumbre.

“A Luca lo conocí en mi primer día en Gordonstoun. Él venía corriendo por un pasillo y mi hermano me lo presentó. Era un tipo que hacía mucho quilombo en el colegio, con ganas de divertirse con lo que venga. Quedé en la misma casa de Luca, en la que antes había estado el por entonces príncipe”, completa el actual mánager de Las Pelotas.

Fueron bastante similares los casos de Luca (nacido en 1953, en el seno de una familia aristocrática europea), de Timmy (en 1954, en otra de la burguesía argentina con antepasados ingleses) y de Carlos (en 1948, en el seno de la familia real británica). En todos se trató de padres preocupados porque sus hijos se formen en buenos valores y, claro, en el rigor.

“Un gran rollo mío es el colegio donde me mandaron. Donde me enseñaron mucho pero, al mismo tiempo, aprendí que la sociedad quiere que seas una marioneta. Cuanto más famoso y mejor es el colegio, más marioneta vas a salir. O si no, más loco. Yo salí loco”, le confesó el cantante Luca a la revista Pelo y Jalil reprodujo el textual en la apertura del capítulo “Escocia”.

El duque Felipe de Edimburgo, el padre de Carlos, tampoco pudo sentirse satisfecho con el paso de su hijo por esa institución, tal como consta tanto en testimonios documentados en prensa como en la narración audiovisual realizada para un capítulo de The Crown, la serie de Netflix sobre la monarquía británica.

Felipe creía que Gordonstoun, donde él mismo se había formado, era la mejor opción para endurecer a Carlos, quien por mandato divino tenía una responsabilidad pesada encomendada para su futuro: ser rey.

Pero como los intereses del monarca recientemente coronado estaban en las antípodas de lo pregonado por sus educadores.y confesó en una entrevista en The Observer que no disfrutó de la escuela tanto como lo podría haber hecho. “Soy más feliz en casa que en cualquier otro lugar”, declaró allí.

Carlos III y Luca Prodan, compañeros de banda

El vínculo real - comprobable entre Luca Prodan y el ahora rey Carlos III se produjo en la Pipe Band de Gordonstoun. Queda certificado en los recuerdos de Timmy y de Andrea Prodan, el hermano menor de Luca que fue educado en The King’s School, de Canterbury. Difieren en pequeños detalles, eso sí.

Larga Timmy McKern: “En el colegio, Luca estaba en un coro. Cantaba muy bien, aunque lo hacía por diversión. Cantaba, sabía cantar. Él era alguien que en cualquier momento podía expresarse con suficiencia. No era tímido, cuando se generaba un momento, cantaba”. “Y al igual que Carlos, tocaba la trompeta en la Pipe Band”, remata.

“Entre Carlos y Luca había una diferencia de varios años, que ya es mucho cuando estás en un colegio así, ¿viste?, por la separación vertical que tiene. Pero por lo que me contó mi hermano, coincidieron en un momento en la Pipe Band “.

Carlos entró a la banda por orden de su padre, pero como no tenía mucho oído, lo pusieron a manipular el bastón. A que fuera el tipo que iba al frente con un ridículo gorro en la cabeza, para que mantenga el tempo de la banda cuando marchaba. (El tema de Sumo) Crua Chan viene de ese ritual”, refuerza.

–¿Y Luca qué tocaba?

–El redoblante. Así que se conocían con Carlos. Incluso se habló de una pequeña confrontación, en la que Luca supuestamente le dio un cachetazo o algo así. Yo no sé si esto es ya folklore o verdad. Sólo puedo aportar que Luca me contó que el tipo era bastante víctima de bullying (al igual que él, que llegó a Escocia desde Italia) y algo reservado. También que era bastante copado, en algún punto. Porque a Carlos le gustaban The Goons, que eran como los predecesores de Monty Python. Tenía un sentido del humor bastante surreal, divertido. Así que, en suma, Luca lo consideraba en buenos términos. Como un pobre tipo que debía lidiar con el hecho que algún día iba a convertirse en rey.

–¿Recordás si Luca era antimonárquico?

–Para los ingleses, siempre es mejor la familia real que los políticos que tienen. Y eso fue así por la Reina, que era una nanny del Reino Unido. Además, las tradiciones son muy fuertes para los ingleses. En mi caso y en el de Luca, nos chupaba bastante un huevo. Mi madre sí era muy fanática de la Reina, adoraba toda la parafernalia de lo real y todo eso, pero a nosotros nos hacía reír.

Homenaje a Luca Prodan

En el día de su cumpleaños, 17 de mayo, se inaugurará la escultura de Luca realizada por el artista Alejandro Marmo, en la Estación de Ferrocarril de Hurlingham ,provincia de Buenos Aires.

Intenso y sensible, con contradicciones y ambivalencias, Luca George rodan se convirtió en una leyenda y conformó una de las bandas de rock más influyentes de los años ochenta en la Argentina.

El cantante era hijo de un matrimonio de clase; su historia siguió en Escocia, con sus estudios en el aristocrático colegio Gordonstoun, donde era pupilo y finalmente logró escaparse. Pasó parte de su juventud en Inglaterra donde luego de dejar sus estudios se dedicó a la música. Allí conoció la heroína, también sufrió un duro golpe en la vida cuando en 1979 su hermana Claudia se suicidó, tras lo cual arribó a Nono (Córdoba) a principios de los 80.

En cinco años al frente de Sumo, Luca, quien logró un moderado reconocimiento en vida, estableció parámetros indispensables para el devenir del rock argentino. / LVI