Estrena una nueva película filmada en Mendoza: cómo es “Empieza el baile” y las palabras de sus protagonistas

No hay edad para una nueva aventura, para dejar atrás los secretos y fundirse en la posibilidad del encuentro y hacer caso al deseo de vivir. Una historia de amor, de amistad, de tango y de un viaje ineludible es la columna vertebral de “Empieza el baile”, que estrena el próximo jueves en los cines.

La comedia escrita y dirigida por Marina Seresesky tiene como protagonistas a un elenco titánico: Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale. Los tres interpretan a tres grandes amigos, que se reencuentran después de treinta años. Carlos y Margarita fueron la pareja de tango más famosa de su época.

Tras 30 años sin verse, iniciarán un disparatado viaje junto a su inseparable amigo Pichuquito que los enfrentará a sus recuerdos, sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos.

La comedia protagonizada por Mercedes Morán, Jorge Marrale y Darío Grandinetti.

Una road movie federal con la Cordillera de fondo

“Empieza el Baile” es la road movie que estrena el próximo jueves en las salas del país, y fue filmada entre Argentina y España. En enero del año pasado se realizó el rodaje en nuestra provincia, que tiene a los paisajes locales como protagonistas del 80% de la historia.

La producción estuvo a cargo de Meridional Producciones (España), Oeste Films (Mendoza), Sur Films (Mendoza), Patagonik y Habitación 1520 (Buenos Aires), junto a El Gato Verde Producciones y Áralan Films (España), y Reina de Pike (Rosario).

La road movie escrita y dirigida por Marina Seresesky fue filmada en Mendoza.

“La estructura del guion requería la filmación en distintas locaciones. Y además lo que me parece interesante dentro del diagrama es que al ser una road movie propone que la historia no se desarrolle en un bailongo en Buenos Aires. Sino que emprendemos el viaje con un fin supremo, también mintiendo un poco. Pero nos pareció un juego más que interesante y todo ese viaje fue un incentivo para la historia, y ese tránsito sirve para rememorar lo que fue, lo que no pudo ser, un poco como la vida misma. La gran virtud que tiene la película es que es un reflejo de la vida, de las amistades, cómo se pueden sostener en el tiempo, cuando dentro del corazón dejan tanto. Eso es un gran mensaje”, afirma Jorge Marrale, quien interpreta a Pichuquito.

Un secreto, un viaje y el tango que acompaña

Como afirma su guionista y directora, la comedia “Empieza el baile” es una historia de amor profundo, que no conoce las fronteras ni el tiempo. Y ahí se ponen en juego los personajes de Carlos (Darío Grandinetti) y Margarita (Mercedes Morán), quienes fueron la pareja de tango más famosa y reconocida de su época. Hoy, poco y nada queda de ese esplendor, de esa pasión que los llevó a compartir escenarios, viajes y vida.

Grandinetti y Morán protagonizan la comedia.

Carlos vive en Madrid, disfrutando de la segunda oportunidad que le ha dado la vida y Margarita vive en Buenos Aires inmersa en la pobreza y el olvido, pero con ese humor socarrón y canalla que siempre la ha caracterizado. Junto a su inseparable amigo Pichuquito (Marrale), la pareja inicia un viaje desde la ciudad de Carlos Gardel hasta el pie de la cordillera de los Andes en busca de respuestas, que los enfrentará a sus recuerdos, a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos.

Antes de estrenar en nuestro país, la cinta resultó ganadora de dos premios en la 26º Edición del Festival de Málaga, como la película elegida por el público y Jorge Marrale se alzó con la misma distinción por ser considerado el Mejor Actor de Reparto.

-Después de esta experiencia como actores, ¿qué les dejaron los personajes y la historia?

-Mercedes Morán: Hacer una película sobre el amor, la amistad, con actores que nos sentimos amigos, que nos queremos, fue como un juego de cajas chinas que nos iba alimentando. Para nosotros, si bien los tres somos amigos, los personajes de Jorge y el mío son los que se ponen de acuerdo y cómplices para llevar a cabo esta historia. Con la necesidad de sacarse de encima algunos secretos que tenían guardados y que sienten que los tienen que sacar. El guion tal como lo recibimos nos pareció encantador y esperamos que la película resulte encantadora. Porque es una película que habla sobre la amistad de tres personas mayores, el tema de la muerte los ronda y el acercamiento que tienen a ese tema es delicioso. Lo hacen con humor, ternura, no se pone solemne y la posibilidad de rescatar estos personajes casi de otro tiempo, un montón de lenguaje, de códigos que ya están en el olvido. Traerlos es un homenaje a eso que nos hace tan universales que es el tango.

Jorge Marrale ganó el galardón a Mejor Actor de Reparto, en el 26º Edición del Festival de Málaga.

-Es una película más que atractiva para los que les gusta el cine nacional y que los protagonistas sean adultos, que también tiene un mensaje esperanzador y de impulso a animarse a vivir.

-Morán: Sí, ellos echan mano a una gran valentía y cometidos por la urgencia del tiempo que les queda por delante, que es menor al transcurrido. Llevar a cabo esta aventura los vuelve jóvenes, los vuelve a conectar con esa época que estaban llenos de pasión. Y ahora permanece en la memoria y el cuerpo de ellos. Y meterse en el universo del tango, tan nuestro y hacerla transcurrir no sólo en el centro porteño, sino por todo el país.

-Al leer el guion, ¿se inspiraron en alguna de las personalidades del tango?

-Morán: Sí, claro. Una Tita Merello siempre es inspiradora. Imagínate como actriz, como cantante y mujer en esa época, con esa personalidad. Obviamente que nos inspiran porque están en nuestro AND.

-Marrale: Además hay algo interesante para ver. Todo el fenómeno tanguero en el siglo pasado, también está acompañado del cine argentino. En una época gloriosa del cine nacional, donde el cine acompaña el desarrollo del tango. Es un viaje por el país, pero un viaje interior el que hacen los personajes, que les permite terminar como deben terminarlo. Es un lindo rulo de la película, porque en ese viaje algunos secretos se caen. En ese sentido, la gente puede encontrar una simbiosis con lo que les pasa.

El filme se filmó en varias locaciones de nuestra provincia.

Banda sonora de lujo

La comedia tiene como protagonista al tango, a esa época dorada que unió a los personajes, pero también a lo que queda de ella.

La banda sonora original fue compuesta por Nicolás Guerschberg e interpretada por el grupo Escalandrum, liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla. Según palabras de la directora, es el gran hilo conductor de la historia.

El tango es el hilo conductor de la historia.

¿Cuándo y dónde se estrena?

“Empieza el Baile” es una de las producciones nacionales más esperadas del año. La road movie llega a las salas del país, el próximo jueves 20 de abril.

En Mendoza se estrenará en Cinépolis Mendoza (Mendoza Plaza Shopping), Cinépolis Arena Maipú y Cinemacenter (La Barraca Mall, Guaymallén).