Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 13 de abril

Los estrenos de este jueves traen películas muy esperadas: los cinéfilos asistirán al reestreno de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale, mientras que los fans del terror conocerán a Russell Crowe interpretando a “El exorcista del Papa”.

Sin embargo, también hay novedades del cine nacional, como “Tres hermanos”, una película que tuvo un reconocimiento particular: ganó una Mención Especial del Jurado y Diseño de Arte en el último Festival de Mar del Plata.

¿De qué trata “Tres hermanos”?

Andy Gorostiaga viene de protagonizar “Broder” y participar en “El Marginal”, con experiencias que lo ayudaron a dar un giro de 180 grados con su papel en “Tres Hermanos”, filme claustrofóbico de Francisco Paparella en el que personifica a un taciturno y violento hermano del medio, dedicado al heavy metal, la cerveza y a su aserradero. El filme, que obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Mar del Plata, estrena hoy en las salas.

“Yo tenía en claro el espíritu de la película, con esta visión extrema en el vínculo entre los tres, que representan lo peor que puede hacer el hombre. Mi masculinidad, la de Andy, no era suficiente para lo que quería el personaje. En los últimos años pude interpretar diferentes personajes en muy buenos proyectos, como en ‘El Marginal’ y ‘Broder’, y Marcos, el de ‘Tres hermanos’, es como la culminación de una observación de toda mi vida”, dijo el actor a Télam.

La cinta se sitúa en un idílico pueblo del sur, rodeado de lagos, ríos y montañas. Una vida bucólica que se añora desde las ciudades, pero que guarda una violencia inusitada, encarnada en tres hermanos que guardan dolor por la violenta desaparición de su madre y el resquemor contra el recuerdo de su padre, que ocultan bajo litros de alcohol, gramos de cocaína y el desprecio por la mujer.

“Yo creo que en los tres personajes hay acciones que los convierte en esa especie de seres del mal. Pero por fuera de las acciones, yo creo que un poco se ve este machismo intrínseco que existe en tantos hombres. No todo el mundo es así y hace esas cosas pero, en menor o mayor medida, yo creo que estos personajes representan a un porcentaje de la sociedad de hombres que existe. A veces depende de cómo educar, según lo que te tocó en tu vida; en otros casos tenés que aguantar y sobrevivir”, comentó Gorostiaga.

“Me divierte -agregó- porque la mayoría de las personas se sorprenden con Marcos y yo. Sus características y las mías. Hay un muy buen trabajo de Francisco, pero por otro lado hay una creación de un personaje bastante marcada. Hubo mucho entrenamiento físico, que no requería la película, pero sí sabía que iba a ser un rodaje que requería de un cuerpo fuerte. Cuando estás filmando no sabés si te estás yendo de mambo. No sabés si es una caracterización exagerada o no. Para eso, hay que confiar en la visión del director”.

El regreso del clásico “Batman inicia”

¿Cómo cambia un hombre el mundo? Esta pregunta obsesiona a Bruno Díaz de la misma forma en que lo hace el asesinato de sus padres en las calles de Ciudad Gótica. Después de un largo viaje, encuentra a su ciudad infectada de crimen desenfrenado y profunda corrupción. Con la ayuda de Alfred, el detective Jim Gordon y Lucius Fox, aliado de Bruno en la División de Ciencias Aplicadas de las Empresas Díaz, el millonario libera a su imponente alter-ego: Batman, un justiciero enmascarado que utiliza su fortaleza, inteligencia y armas de alta tecnología, para luchar contra las fuerzas siniestras que amenazan con destruir la ciudad. Reestreno del filme de Christopher Nolan, con protagónico de Christian Bale.

¿De qué trata “Maravilloso desastre”?

Travis, un ejemplar estudiante, pasa sus noches peleando en combates clandestinos de boxeo, y sus días como el máximo galán de la universidad. Él es justamente el tipo de chico que le atrae a Abby y justamente lo que ella quiere evitar. Intrigado por la resistencia de Abby a su atractivo, Travis le ofrece una simple apuesta: si pierde su próxima pelea, el permanecerá libre de amoríos durante un mes. Si gana, Abby vivirá en su departamento por el mismo tiempo. Actúan Virginia Gardner y Dylan Sprouse. Dirige Roger Kumble.

¿De qué trata “El exorcista del Papa”?

Representación de una figura de la vida real, el padre Gabriele Amorth, un sacerdote que actuó como jefe exorcista del Vaticano y que realizó más de 100.000 exorcismos en su vida. Falleció en 2016 a la edad de 91 años. Amorth escribió dos memorias, “Un exorcista cuenta su historia” y “Un exorcista: más historias”, y detalló sus experiencias luchando contra Satanás y los demonios que habían atrapado a las personas en su maldad. Dirige Julius Avery. Actía Russell Crowe.

¿De qué trata “Los tres mosqueteros: D’Artagnan”?

Nueva adaptación de la novela clásica de Alejandro Dumas, que estará dividida en dos películas. Esta primera entrega estará centrada en la figura de D’Artagnan y su sueño de unirse al cuerpo de los mosqueteros de Luis XIII. Dirige Martin Bourboulon. Actúan Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris y Pio Marmai.

¿Qué se puede ver en el Cine Universidad?

Hoy comienza una nueva semana de programación en la sala de España y Maza (Ciudad de Mendoza), en donde continúa proyectándose “El triángulo de la tristeza” de Ruben Östlund. También continúan en la Sala Verde las ganadoras de los premios Oscar: “La ballena” y “Todo en todas partes al mismo tiempo”. En la Sala Azul se proyectarán “Close”, “Sobre las nubes” y “Aftersun”