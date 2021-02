Pipi Piazzolla y Escalandrum lanzan el disco “100” en homenaje al abuelo del baterista, el gran Astor

Si Astor Piazzolla estuviera con vida cumpliría 100 años el próximo 11 de marzo, y con motivo de esta emblemática fecha, los homenajes y recordatorios comenzaron a multiplicarse tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Tan enorme fue su talento, que algunos eventos para recordarlo comenzaron durante el 2020 y se prolongarán a lo largo del 2021. Su nieto, Daniel “Pipi” Piazzolla, junto a su banda de jazz Escalandrum, lanzarán un nuevo disco llamado “100”, en homenaje a su abuelo, el día de su cumpleaños.

Escalandrum , que viene de recibir tres Premios Gardel por su último disco “Studio 2” , edita esta placa con diez temas de la autoría de Astor reversionándolos con su particularísima mirada, definida como “la música de Buenos Aires del siglo XXI”.

El CD “100”, que fue grabado en dos de los estudios más importantes del mundo: Abbey Road de Londres y los Estudios ION de Buenos Aires, contiene lo que podríamos llamar un diamante negro, por su belleza y particularidad. Se trata de una grabación inédita de un solo de bandoneón de Astor Piazzolla realizada a mediados de los ’70 en ION y cedida por Osvaldo Acedo. Esta pieza musical pasó a ser la introducción de la Suite Troileana que luego completa Escalandrum en este disco histórico editado por Warner Music Argentina.

Los temas incluidos en “100”, el disco número 14 de estos músicos virtuosos, son: Primavera Porteña, Soledad, La Muralla China, Milonga en Re, Intro de Bandoneón, Zita, Whisky, Escolazo, Adiós Nonino y Michelangelo 70.

“Pipi” Piazzolla habló con Los Andes acerca del disco, de los diversos homenajes previstos y del legado Astor.

- ¿El disco tiene temas ya trabajados por la banda o los prepararon especialmente para el centenario?

- Cuando fuimos a grabar el disco Studio 2 a Abbey Road, habíamos sacado para dos días. El primer día terminamos el disco, así que le dije a los muchachos que grabáramos el segundo día y aprovecháramos las horas que no habíamos usado. Así que grabamos la primera mitad del disco, que eran los temas temas Milonga del Rey, Soledad y La Muralla China, que eran temas que veníamos tocando ocasionalmente.

La segunda tanda fue el año pasado, en agosto, -con los protocolos se podía grabar-, así que decidimos grabar la Suite Troileana, porque somos fanáticos: mi papá la tocó en octeto electrónico, yo curtí mucho esa música y me pareció buenísimo si la podíamos hacer con Escalandrum. Encima apareció la introducción de la Suite Troileana, que es la introducción al tema bandoneón, que está mi abuelo y que pudimos tocar con él en una versión inédita de suya que nunca había sido publicada. Después también esta versión nueva de Adiós Nonino, un arreglo de Nico (Nicolás Guerschberg) que involucra a todos los Adiós Nonino de la historia, el del noneto, el del quinteto, el del octeto electrónico y el sinfónico en uno solo.

- ¿Cómo llegaron a tener contacto con ese tema inédito de Astor?

- Mi amigo Osvaldo Acedo dueño de los Estudios ION, que ha grabado a mi abuelo infinitas veces, tenía este registro de un trabajo que habían hecho junto al octeto electrónico y que nunca se editó porque creo que era la música de una película que nunca salió. Entonces él me llamó para avisarme que tenía este material y si nos parecía hacer algo. Yo me volví loco cuando escuché esa introducción de bandoneón, hablé con mis compañeros de grupo y decidimos que estaría bueno tocar con mi abuelo, es decir, hacer un arreglo y poder acompañarlo. Nicolás Guerschberg armó el arreglo, que no es fácil porque es un solo de bandoneón completamente libre, y lo tocamos en el estudio junto a mi abuelo. Así que la verdad es una experiencia hermosa.

- ¿Qué es Piazzolla x 100, que se presenta en el FIAS (Festival Internacional de Arte Sacro) de Madrid, y cómo será esa presentación?

- Es un grupo dirigido por Federico Lechner, pianista argentino afincado en Madrid hace miles de años, que me convocó en mayo del año pasado para hacer este homenaje a mi abuelo, Está muy bueno, con unos músicos increíbles. Finalmente se dio de poder venir acá (Madrid) después de un montón de papeleos porque no es fácil viajar. Así que vamos a hacer las presentaciones en vivo.

- Durante el año pasado estuviste trabajando como curador del evento “Experiencia Piazzolla”. ¿Esta actividad se trasladará a los homenajes de este año?

- El video del año pasado fue un anticipo virtual porque en realidad, Experiencia Piazzolla tenía que ser en el 2020, pero no se pudo. Así que se puso para el 2021 y va a ser parte del centenario. Lo que me atrae mucho es que hay diversidad estilística y muchos grupos que tocan por primera vez a Astor Piazzolla. Son grupos emblemáticos, que vienen dando vuelta hace muchísimos años y de golpe se encuentran con el desafío de interpretar a Piazzolla a su manera, así que me parece muy atractivo ese festival y muy de vanguardia.

- ¿Sentís que sos responsable (como un guardián/protector/cuidador) del legado de tu abuelo?

- No, no soy responsable directo, porque hay mucha gente trabajando. Está la Fundación Astor Piazzolla: Laura Escalada, mi primo Daniel Raimundo Villaflor Piazzolla, qué es el vicepresidente de la Fundación, Horacio Sarria, mi padre, hay mucha gente haciendo mucho. Yo hago lo que me corresponde y lo hago con mucho placer: si tengo que hacer entrevistas las hago y si me llaman para homenajear a mi abuelo intento estar ahí y tocar. Así que hago lo que tengo que hacer como familiar, feliz de ser parte de esta familia y nieto del más grande compositor que dio la Argentina.

- Repasando tu historia da la sensación de que ser el nieto de Astor ha sido algo simple para vos, algo con lo que conviviste siempre bien. ¿Alguna vez te pesó el apellido?

- Sí, la verdad que fue fácil porque me lo tomé de manera natural. Yo siempre observé cuál era la actitud de mi abuelo hacia la música y el trabajo, y traté de imitarla. También imito a mis ídolos -que son todos genios-, y trato de hacer lo que hacen ellos que es trabajar muy duro. Nunca me pesó el apellido, por suerte siempre lo llevé con total naturalidad, alegría y felicidad desde chico.

- ¿Qué enseñanza te dejó tu abuelo?

- Trabajar duro, escuchar mucho jazz y estudiar con los mejores maestros, sacrificarse por la música, hacer siempre música nueva, de vanguardia, no repetirse, tratar de hacer cosas que no se parezcan a nada. Creo que con Escalandrum lo logramos, no se parece a nada. Son cosas que me vinieron desde chico y que llevo a la práctica de manera natural.

Daniel Pipi Piazzolla y su abuelo Astor. Los Andes

- ¿Qué expectativas tenés para este año, que parece que viene muy atareado para vos?

- Que mi abuelo sea homenajeado como merece a pesar de la pandemia. Que el Teatro Colón reabra sus puertas con un festival dedicado a mi abuelo es un gran reconocimiento, un gran triunfo. Se lo va a homenajear en todo el país y en todo el mundo, así que espero que la pandemia nos permita mostrar con creces lo que fue ese compositor increíble del siglo XX. Es muy difícil lo que logró mi abuelo, ser un compositor increíble y también el mejor bandoneonista de la historia.

Una plataforma para Astor Piazzolla, el “revolucionario del tango”

“Piazzolla100” es una plataforma creada por la Fundación Astor Piazzolla, en la que se podrán ver contenidos virtuales inéditos, información de los eventos internacionales y de Argentina , entre los que se destacan las Galas en el Teatro Colón, una Muestra Inmersiva en el CCK y un evento de cierre en el Obelisco en Buenos Aires.

Todos los contenidos estarán disponibles en www.piazzolla100official.com, y las redes: @Piazzolla100 (Instagram y Facebook), @Piazzolla100th (Twitter) y Piazzolla100 (Youtube).