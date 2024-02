Esta es la humilde casa de Virginia de Gran Hermano: tiene lo justo y necesario

Virginia Demo, la última participante en entrar a Gran Hermano -ingresó el 18 de enero en reemplazo de Carla-, tiene una vida cotidiana que contrasta con la intensidad del reality.

Antes de sumergirse en la casa más observada del país, la humorista de 55 años vivía en una sencilla pero cómoda propiedad en la ciudad de La Plata.

La residencia de Virgi, como prefirió que la llamen dentro del reality se destaca por su diseño de espacios abiertos, donde la conexión entre ambientes es clave. El protagonista indiscutible es el color, que aporta vitalidad y alegría a cada rincón.

La concursante de GH vive en humilde casa.

El comedor está iluminado por luz natural que fluye a través de un amplio ventanal, también se exhiben paredes en tonos claros y suelos de cerámica con baldosas.

La puerta de entrada de madera y las frases motivacionales en las paredes complementan el ambiente. El área del living se presenta con un sillón frente a una mesa de centro negra y un televisor para pasar el tiempo libre.

Uno de los puntos destacados de la casa de Virginia de Gran Hermano es el amplio jardín que rodea la propiedad. Con abundante vegetación y enredaderas, este espacio exterior se convierte en un refugio natural para la participante. La presencia de la naturaleza brinda un equilibrio entre la vivacidad del interior del hogar y la serenidad del exterior.

La presentación de Virginia en Gran Hermano

En su presentación, Demo contó: “Miro series hasta cualquier hora. Me levanto tipo 13 horas, 14, a veces a las 15 de la tarde. Me pones Azul de Cristian Castro y me emociono”.

Además, agregó: “Soy de La Plata y tengo muchos años. Soy separada del padre de mis hijas, tengo una de 24 y otra de 26. Estuve 25 años haciendo lo mismo y pasó algo que dije ‘listo, arranco de cero con lo que me gusta’. Me gusta hacer humor, desde hace 13 años que hago stand up”.