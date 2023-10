En medio de las controversias por sus canciones, Shakira se defendió: “Soy una loba herida”

Shakira, la talentosa cantante colombiana, ha encontrado en la música una vía para expresar sus sentimientos y superar los momentos difíciles que enfrentó tras su separación de Gerard Piqué. Esta ruptura estuvo marcada por rumores de infidelidad por parte del exfutbolista español, generando controversia en los medios de comunicación.

En lugar de dejarse llevar por el dolor y la polémica, Shakira optó por canalizar sus emociones a través de su música. Antes de que ella y Piqué hicieran oficial su separación a través de un comunicado, la artista ya había lanzado “Te felicito”, la primera de una serie de canciones que reflejarían sus sentimientos y experiencias.

Shakira en los Billboard. Gentileza Instagram.

Temas como “Monotonía” y, especialmente, “Session 53″, que produjo en colaboración con el argentino Bizarrap, se convirtieron en éxitos mundiales y le permitieron a Shakira expresar abiertamente su despecho y sus pensamientos sobre la relación pasada.

En una reciente entrevista con la revista Billboard, Shakira compartió sus reflexiones sobre el último año y medio de su vida y cómo ha influido en su carrera.

La cantante colombiana Shakira. (Archivo La Voz)

Se mostró profundamente inspirada y comprometida con su música, destacando que está “enamorada de lo que hace”. A pesar de las dificultades que enfrentó, Shakira encontró una pasión renovada por su arte.

No obstante, algunas personas cercanas a la artista le sugirieron que no fuera tan explícita en sus letras, especialmente en la Sessión 53 de Bizarrap, que contiene reproches hacia Gerard Piqué. Sin embargo, Shakira defendió su derecho a expresarse y afirmó que no es diplomática como las Naciones Unidas, sino una mujer herida que utiliza su música como medio de expresión.

La construcción de una nueva etapa de su carrera

Este período de desafíos personales ha llevado a Shakira a un renacimiento en su carrera. A pesar de las críticas que ha recibido por abordar públicamente sus problemas personales, sus seguidores la han respaldado de manera constante.

Shakira frasea en contra de su exsuegro en su última canción.

El reconocimiento en los MTV Video Music Awards con el premio Vanguard a toda su trayectoria y su estatus como finalista en 12 categorías en los premios Billboard son testimonios de su éxito continuo.

Shakira reveló que la mayoría de sus canciones están inspiradas en su propia vida y que la escritura musical le ha servido como una especie de terapia. Para ella, componer es una forma de enfrentar los momentos más difíciles y una herramienta de supervivencia que le ha demostrado su fortaleza interior.

