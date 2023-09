Quién es Joan, el ex suegro de Shakira a quién le dedica su última canción

Shakira volvió a romperla en números de escuchas con una canción. Con El Jefe, producida junto a Fuerza Regida y en cuyos versos parece dirigirse al padre de su expareja, la colombiana volvió a dar muestras de enojo con quienes formaron parte de su vida.

Ha pasado más de un año desde que la historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué llegara a su fin tras más de una década juntos y dos hijos en común. La barranquillera descubrió el amorío que el padre de Milan y Sasha tenía con Clara Chía y, acto seguido, les declaró la guerra.

Shakira frasea en contra de su exsuegro en su última canción.

Además de empezar una batalla fiscal con el exdeportista por la custodia de sus hijos, tuvo que desalojar la casa en la que vivía en Barcelona por orden expresa del padre de su entonces pareja, Joan Piqué.

Pese a que su vida parecía estar a la deriva, Shakira se aferró al dolor y salió a flote. Junto a sus dos hijos y sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, se mudó a Miami, donde empezó su nueva vida rodeada de quienes la quieren y haciendo música, lo que más le gusta.

Luego de separarse de Piqué, Shakira lanzó canciones que son un éxito en todo el mundo. Algunos de sus hits, y en los que parece dirigirse al entorno de los Piqué, son Te felicito, en colaboración con Rauw Alejandro, Monotonía, junto a Ozuna, o Music Sessión #53, junto a Bizarrap.

Ahora, llegó el turno de El Jefe, donde al parecer el protagonista de la canción es su exsuegro, a pesar de que parece ser un tema que se centra en la reivindicación social de los trabajadores con salarios precarios.

En sus líneas, la artista parece dirigirse a su exsuegro, Joan Piqué, y a su pareja. Para ello, utiliza como referencia a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, quien descubrió la infidelidad del blaugrana y fue despedida sin razón alguna.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, entona Shakira en el tema, haciendo alusión aquel momento en el que Gerard Piqué tomó la decisión de prescindir de sus servicios como empleada sin pagarle el dinero que le correspondía de indemnización.

Al parecer, el ex futbolista quería ‘castigar’ de alguna forma a quien era su empleada por abrirle los ojos a Shakira sobre sus deslealtades.

Si bien en la canción junto a Bizarrap la artista tomaba como protagonista a Montserrat Bernabéu, madre de Piqué, ahora sería Joan el personaje principal “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí está mi exsuegro que no pisa sepultura”, canta la colombiana.

Quién es Joan Piqué

Joan Piqué Rovira, no solo es el padre del exitoso defensor que tuvo el Barcelona, si no que el abogado catalán es administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, un apasionado de la literatura y del mundo empresarial, algo que le trasmitió a Gerard.

A sus 63 años, Joan Piqué es dueño de una importante fortuna, que supera los 50 millones de dólares, gracias a que maneja varias propiedades inmobiliarias – entre esas, en la que vivía Shakira con sus pequeños-.

