Antonio de la Rúa se mandó al frente solo en una foto íntima de Shakira: “Hola, perdida”

Aunque está alejado hace años de las cámaras, el abogado argentino Antonio de la Rúa (50) se volvió viral en las últimas horas a raíz de un llamativo gesto que tuvo con la cantante colombiana Shakira (47), quien fuera su pareja entre 2000 y 2010.

Qué pasó con Antonio de la Rúa y Shakira

En Instagram, Shakira celebró el Día del Madre -en Colombia es el 12 de mayo- con una foto suya y de sus hijos Milan y Sasha haciendo música en su casa actual de Miami. Al posteo lo acompañó con un texto muy tierno acerca del rol de las mujeres en la crianza de los chicos.

“Hoy quiero celebrar a todas las mujeres que dan y nutren la vida, porque todas, con o sin hijos, sabemos cuidar y luchar por los que dependen de nosotros. Y a Milan y Sasha, los dos soles de mi vida, gracias por iluminarla y acabar de completarme”, publicó la famosa artista, que se ganó más de 1 millón de likes y elogios de sus fanáticos.

Antonio de la Rúa aplicó el "Hola, perdida" con una foto de Shakira en Instagram

La foto de Shakira y sus hijos Milan y Sasha despertó también el interés de Antonio de la Rúa, pareja de la cantautora por poco más de una década y la “musa” de “Día de enero”, “Suerte” y “Underneath Your Clothes”, entre otros temas recordados.

Antonio de la Rúa sigue hoy a Shakira en Instagram y no tardó en darle like a la imagen de su ex con sus hijos haciendo música. Los fanáticos de la Loba no tardaron en mostrar su asombro y hasta arriesgar con verlos juntos de nuevo. Él está soltero, ya que se separó de la -también- colombiana Daniela Ramos Lalinde en 2018, con quien tuvo dos hijos. ¿Aplicó el “Hola, perdida”?

Shakira y Antonio de la Rúa, ¿hay un reencuentro? (Instagram)

La relación amorosa de Shakira y Antonito de la Rúa culminó en 2010 con acusaciones en la Justicia. El hijo del expresidente la demandó por 100 millones de dólares, monto que él consideró justo por todo lo que colaboró en la carrera de la cantante, en especial con un contrato con Live Nation. El juicio cerró a favor de Shakira.

Shakira y Antonio de la Rúa, un romance que duró poco más de una década

En ese momento, entre 2011 y 2012, se pensó que había terminado mal la relación entre ambos, pero parece que hay reconciliación.

Ya hubo un indicio cuando en 2023 Antonito fue citado como testigo por parte de Shakira en el juicio en España para demostrar que ella no había cometido fraude fiscal, pero el argentino no llegó a declarar porque la colombiana optó por pagar una multa y cerrar el asedio judicial que vivía en Barcelona.

Hace poco, Shakira también se reunió en Miami con Inés Pertiné, mamá de Antonio y viuda de Fernando de la Rúa. La suegra que sí le cae bien.

Shakira junto a su exsuegra. Foto: Instagram / @shakira

Seguí leyendo: