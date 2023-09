Contra todos: Shakira dejó indirectas fuertes contra el padre de Gerard Piqué en su última canción

La famosa cantante colombiana Shakira ha vuelto a ser noticia con el lanzamiento de su nueva canción, en la cual se plasman una serie de indirectas que parecen estar dirigidas tanto a su ex pareja, Gerard Piqué, como a su ex suegro, Joan Piqué.

Una de las indirectas más notables en la canción es la dedicatoria al final del tema a la niñera de Shakira, Lili Melgar, quien incluso hace un pequeño cameo al final del video musical.

Si bien la canción no proporciona detalles explícitos, la historia de Lili Melgar ha salido a la luz en relación a la supuesta confirmación de la infidelidad de Piqué al alertar a Shakira sobre la presencia de una tercera persona en la casa.

Esta acción habría provocado la ira de Piqué, quien despidió injustificadamente a Melgar e incluso se negó a pagarle una indemnización. Shakira, sin embargo, recontrató a Lili y le otorgó la indemnización que Piqué debió haber proporcionado.

Lili Melgar, la niñera de Shakira

Tras mudarse a Miami, Shakira ofreció a la niñera de sus hijos la oportunidad de acompañarla, a lo cual ella aceptó gustosamente. La hija de Melgar compartió la canción en sus redes sociales con un emotivo mensaje: “A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA. TE AMO MAMÁ.”

Las indirectas de Shakira al padre de Gerard Piqué

Sin embargo, las indirectas de Shakira no se deuvieron ahí. En una de las frases de la canción, la artista menciona: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura.”

Gerard Piqué no se salió con las suyas

Esta línea parece hacer referencia a Joan Piqué, el ex suegro de Shakira, quien es cercano a su hijo Gerard y está a cargo de sus asuntos financieros y propiedades. Joan Piqué fue quien notificó a Shakira, a través de una carta, que tenía un mes para abandonar la propiedad que compartía con Gerard Piqué en España.

Seguí Leyendo