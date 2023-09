Quién es Lili Melgar, la niñera de Shakira que aparece en “El jefe” y deja mal a Piqué

Shakira lanzó su primer corrido mexicano y ya es un éxito en las redes sociales. El videoclip se titula “El jefe” y cuenta con la participación del grupo Fuerza Regida, que le otorga a la colombiana un nuevo sonido en su camaleónica discografía de tres décadas.

Si bien el baile que hace Shakira y los looks elegidos ya son tendencia en TikTok y YouTube, lo que más debate generó fue la letra de la canción. Es que trata sobre los trabajadores explotados por sus jefes, en especial, aquellos que dejaron su país de origen: la frontera de México y Estados Unidos es un escenario, así como la red de trenes conocida como La Bestia.

Además, en tono humorístico, la cantautora hace referencia no sólo al padre de su expareja Gerard Piqué (“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dure pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”) sino también al drama que enfrentó quien fuera la niñera de sus hijos, Milan y Sasha.

La historia de Lili Melgar, la niñera de Shakira

La niñera se llama Lili Melgar, es de Bolivia y trabajó con la familia de Shakira y Piqué por varios años, cuando el clan residía en Barcelona, justo al lado de la casa de los padres del exfutbolista.

Lili Melgar en el nuevo video "El jefe" de Shakira: la cantante le dedica el tema

Lili Melgar aparece en el video “El jefe”, casi al final, y Shakira le dedica un mensaje especial: “Lili Melgar. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

Claro, la colombiana denuncia un episodio con el que se especuló hace un tiempo en la prensa española: Piqué, en el rol de empleador, echó a la niñera y nunca le reconoció los años trabajados como cuidadora de los chicos.

Lili Melgar, la niñera de los hijos de Shakira. Tras ser echada por Piqué, fue recontratada en 2023 por Shakira.

Tras confirmarse la separación de Shakira y Piqué a mediados de 2022, la artista pop volvió a contratar a Lili Melgar y, luego, se la llevó a Miami, donde hoy vive con Milan y Sasha, ya de 10 y 8 años, respectivamente.

En varias fotos se la ha visto a la niñera acompañando a Shakira y sus pequeños.

Por otra parte, las hipótesis surgidas en las redes sociales también relacionan directamente a Lili Melgar con la infidelidad de Piqué con Clara Chía Marti. La empleada doméstica habría sido quien destapó las sospechas de amor paralelo, mientras Shakira se ocupaba de los niños. Y esto, claramente, habría enfurecido a Piqué.

El mensaje de la hija de Lili Melgar tras el video de Shakira

La propia hija de Lili Melgar, llamada Dariana, compartió en X (Twitter) el video nuevo de Shakira y confirmó que su madre sigue trabajando con la colombiana, con quien mantiene una gran relación laboral y personal.

“#LILIMELGAR TE AMAMOS MADRECITA DE NUESTRAS VIDAS. 💘💪🏼 mujer valiente, hermosa y humilde”, publicó la hija de Lili Melgar, ahora bien reconocida trabajadora de Shakira.

El mensaje de la hija de Lili Melgar tras el video nuevo de Shakira (X)

