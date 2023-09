Rolling Stone distinguió a un argentino por crear el mejor video de Shakira

En el marco de la entrega del premio Michael Jackson Vanguard Award de MTV a Shakira por su trayectoria, la revista estadounidense Rolling Stone hizo un ranking de los 25 mejores videos de la cantante colombiana. Y un director argentino fue elegido en la posición N°1 por ser el creador de su mejor videoclip.

El argentino que dirigió el mejor video de Shakira, según Rolling Stone

Se trata de Gustavo Garzón, quien dirigió “Ciega sordomuda”, el video que Shakira lanzó en 1998 como primer sencillo de su exitoso disco “¿Dónde están los ladrones?”. La revista Rolling Stone eligió a este clip, donde Shakira escapa de la Policía, como el mejor de su extensa carrera plagada de hits.

“El video de la canción, dirigido por Gustavo Garzón, reflejó el tono inteligente, ingenioso e inesperado del álbum, y las imágenes son fácilmente las más memorables, especialmente para los fanáticos incondicionales de Shakira. Todo comienza con sorpresas de inmediato: cuando suenan las trompetas iniciales, la cámara se acerca para mostrar a una mujer pronunciando las primeras líneas de la canción. No es Shakira: está ocupada divirtiéndose en una fiesta callejera, que la Policía disuelve rápidamente”, destacaron los autores de la nota sobre “Ciega sordomuda”.

Gustavo Garzón, el director argentino detrás de los mejores videos de Shakira (Foto gentileza)

“Estos policías llevan a Shakira a la cárcel, preparando el escenario para varias imágenes inolvidables de Shakira siendo fichada por la Policía y sentada en una celda abarrotada. Finalmente, su amante la libera y las imágenes se convierten en una metáfora brillante de la letra, que trata sobre lo tonta y ciega que siente que la ha vuelto el amor. Shakira conduce un coche, seguida de una fila de patrulleros y con un pañuelo firmemente tapado los ojos. Cuando comienza el rap súper rápido de la canción, Shakira ofrece un momento icónico más: se viste como un maniquí para esconderse de la Policía y escupe cada línea del nítido verso desde la vidriera de una tienda”, sumó RS.

El argentino Gustavo Garzón no sólo dirigió “Ciega sordomuda” para Shakira. También fue responsable de los videos de “Pies Descalzos, Sueños Blancos”, “¿Dónde Estás Corazón?”, “Un Poco de Amor”, “No Creo” e “Inevitable”. La mayoría fue incluida en el ranking de Rolling Stone en varias posiciones (ver la lista completa abajo en esta misma nota).

Hace varios años, Garzón está radicado en Los Ángeles. Estudió cine en el conservatorio del SUNY Purchase y fue becado en el programa de animación de la UCLA MFA. Ha sido galardonado con premios Grammy, Billboard, MTV Latinoamérica, Premios Lo Nuestro, Oye, entre otros.

Gustavo Garzón, el director argentino detrás de los mejores videos de Shakira (Foto gentileza)

Además de Shakira, hizo videos para otras estrellas latinas como Luis Miguel, Thalía, Juanes, Ricky Martin y Maná, entre otras. Su estilo marcó una época. Nadie se olvida de obras como “Vivir sin aire”, “Mujer latina”, “Fuego de noche, nieve de día”, “A Dios le pido” o “Ayer”.

El ranking de los 25 mejores videos de Shakira, según Rolling Stone

1. Ciega sordomuda (1998) de Gustavo Garzón

2. Hips Don’t Lie (2006)

3. La tortura (2005)

4. She Wolf / Loba (2009)

5. Pies descalzos, sueños blancos (1995) de Gustavo Garzón

6. Whenever, Wherever / Suerte (2001)

7. No (2005)

8. Ojos así (1999)

9. Underneath Your Clothes (2002)

10. Las de la intuición (2007)

11. Tú (1998)

12. Did It Again / Lo hecho está hecho (2009)

13. Objection / Te aviso, te anuncio (Tango) (2002)

14. Beautiful Liar (2006)

15. ¿Dónde estás corazón? de Gustavo Garzón

16. Can’t Remember to Forget You (2014)

17. Inevitable (1998) de Gustavo Garzón

18. Te dejo Madrid (2002)

19. Estoy aquí (1995)

20. Don’t Bother (2005)

21. Waka Waka (2010)

22. Se quiere, se mata (1996)

23. Chantaje (2016)

24. Empire (2014)

25. Girl Like Me (2020)

Seguí leyendo: