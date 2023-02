Shakira rompió el silencio: “Tengo dos niños que dependen de mí y debo estar más fuerte que una leona”

La cantante colombiana Shakira dio su primera entrevista televisiva tras los éxitos lanzados con Bizarrap y Karol G. Reflexionó sobre cómo cambió su mentalidad respecto al amor, habló del rol crucial de sus hijos Milan y Sasha para componer su actual música y emitió un mensaje de sororidad.

Grabar con el productor argentino Bizarrap una canción dirigida a su expareja Gerard Piqué fue un “desahogo” para superar la ruptura, dijo la cantautora en diálogo con NM+, un medio de la cadena mexicana Televisa.

”Mis canciones son la mejor terapia, son mas eficaces que una visita al psicoanalista”, declaró Shakira, a la que recibió para una charla que duro casi media hora y que fue transmitida la noche del lunes con fuerte repercusión en las redes sociales.

La artista colombiana lanzó en enero pasado el tema “BZRP Music Sessions Vol. 53″, en la que se refiere expresamente al exfutbolista y a su actual pareja, Clara Chía. En cuestión de un mes, la canción ya había sido escuchada más de 500 millones de veces en YouTube y Spotify, liderando globalmente los rankings con diferentes récords.

”Entré al estudio de una forma y salí de otra (...), fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación”, explicó Shakira, quien vestía una blusa rosa salmón en la entrevista como la que usó en el video de “Monotonía”.

Shakira y sus hijos Milan y Sasha

”Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”, reconoció.

Reveló además que fue idea de su hijo Milan, de 10 años, que se decidió a grabar con el productor argentino, callando a quienes la criticaban “por no pensar en los niños” a la hora de escribir contra el padre de los pequeños.

”Me dijo ‘tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino’”, relató sonriente la cantante al recordar las palabras del niño.

Shakira: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”

En la entrevista, la intérprete de “Loba” citó a Madeleine Albright, primera mujer secretaria de Estado en Estados Unidos, y declaró: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

En ese sentido, Shakira admitió que antes era muy dependiente de los hombres, pero que el tiempo y las desilusiones la hicieron cambiar.

“Siempre he sido dependiente emocionalmente. He sido una enamorada del amor. He logrado entender la historieta de tener un hombre; cuando una mujer enfrenta los embates de la vida, sales fortalecida”, expresó.

Bizarrap y Shakira

“La vida te da la forma de compensarte, siempre estamos evitando el dolor, pero el dolor es parte de la vida y yo valgo por dos de 22″, agregó Shakira.

“Yo compraba ese discurso de que una mujer necesitaba a un hombre para completarse. No todos los sueños en la vida se cumplen y la vida me ha reconocido con estos dos niños”, señaló.

“Yo me basto a mí misma en la vida, he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, aseguró.

La barranquillera sumó que es crucial hoy para ella estar fuerte por sus hijos, quienes dependen de ella.

“Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona”, cerró.