Shakira se la jugó al lucir un vestido de látex entalladísimo que marcó sus curvas como nunca

Shakira lanzó un nuevo tema, esta vez lo hijo junto a Karol G y la rompieron. En pocas horas, el video cosecha millones de reproducciones en todas las plataformas y es de lo más comentado por el contenido de la letra, aunque los looks de las cantantes no pasaron desapercibidos.

Es que para este nuevo videoclip del tema “TQG”, Shakira optó por un vestido largo de látex. La prenda de mangas largas y cuellos alto, de tan entallada, marcó la increíble figura de la cantante y le llovieron las propuestas.

Shakira cautivó con su look en su último video.

Separada de Gerard Piqué y “facturando” con su vida personal, como ella misma lo admitió en el tema que sacó con Bizarrap en el que apunta contra su ex y la novia de él, la artista enamoró a sus fans.

El vestido en un tono turquesa brillante lo lució en el cuadro del hielo. Y al look le sumó unas uñas súper largas que hacían juego con el vestido y como peinado llevó una larga cola alta, y sobre el rostro dejó caer dos mechones. Lo mismo con el maquillaje, ya que llevó un delineado con el mismo color de la prenda.

En Instagram, donde la siguen casi 83 millones de personas, subió este look que impactó y en solo unas horas recibió más de 3 millones de “me gustas”.

“La queen de mi generación”, “Representación gráfica de la Triple M”, “Dios miooooo tú si estás bellaaaa como el vino, entre más pasa el tiempo estás mejor”, “Triple M mamacita rica”, “Brutal”, “Súper divina”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Así es “TQG”, el video de Shakira y Karol G con el que superan a sus ex

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G lanzaron este viernes la canción titulada “TQG” (“Te quedé grande”, como la frase en la sesión de Shakira con Bizarrap), en cuya letra sus fanáticos ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

“Tú saliendo a buscar comida fuera; y yo pensando que era la monotonía”, dice Shakira en el tema, refiriéndose al título de su anterior bachata con Ozuna.

También asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”. Y sin rodeos añade: “Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level. Volver contigo never, tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”.

Shakira en modo "Bichota" junto a Karol G. (Captura)

Shakira y Karol G